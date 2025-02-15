В СМИ со ссылкой на источники проинформировали, что катастрофа произошла в результате "дружественного огня". Вероятно, трагедию можно было бы предотвратить, если бы администрация Байдена не проявляла такую осторожность.

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26 августа в небе над Украиной погиб летчик Алексей Месь с позывным "Moonfish", который отражал обстрел ВС РФ. Он управлял американским истребителем F-16. 14 февраля в The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщили, что причиной катастрофы стал "дружественный огонь", но это могли предотвратить США.

Активистка и соучредитель Международного центра украинской победы Дарья Каленюк сообщила, что перед гибелью пилот сбил две крылатые ракеты и БПЛА. Однако потом, по ее словам, самолет взорвался в воздухе.

Украина официально не сообщала причину авиакатастрофы, продолжается расследование. Однако неназванный депутат и другие источники проинформировали, что речь идет о "дружественном огне".

В СМИ отметили, что администрация Джо Байдена, поставив Украине F-16, скрыла ключевую технологию для того, чтобы наземная ПВО отличала своих от врагов.

Оказывается, США и их европейские союзники используют сеть, которая называется Link 16. Она позволяет видеть в реальном времени всех участников — самолеты, наземные подразделения, средства ПВО, командование и тому подобное. Это делает операции более безопасными для союзников и в то же время смертоносными для противников.

Кроме того, Link 16 снижает риски для пилотов, которые летят под шквалом ракет и беспилотников, ведь их наземные собратья четко фиксируют геолокацию бортов. Каленюк утверждает, что когда истребители F-16 и комплексы Patriot прибыли в Украину, они не были оборудованы для использования этой системы. Это также подтвердили экс-министр обороны (2019-2020) Андрей Загороднюк и другие анонимные источники.

Источник, знакомый с расследованием, сообщил, что вещественные доказательства свидетельствуют о катастрофе из-за сбивания истребителя ракетой. Нардеп Марьяна Безуглая заявляла, что самолет сбили из системы ПВО Patriot. После ее заявления без объяснения причин был уволен командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Каленюк объяснила, что Patriot для Украины были лишены Link 16, потому что на Западе не предполагали, что впоследствии будут отправлять и F-16. Однако когда соответствующее решение уже было принято, "это не было исправлено". По данным источников, сейчас проблему пытаются устранить, но детали неизвестны.

В Госдепе США отказались комментировать ситуацию, а в Пентагоне с такими вопросами направили к правительству Украины. В издании подчеркнули, что непредоставление Вашингтоном "столь жизненно важного и чувствительного инструмента" как Link 16 свидетельствует о политике администрации Байдена.

"Россия сдерживала США от смелой поддержки Украины, заставляя их бояться ответа Москвы на предполагаемую эскалацию. В результате США не спешили предоставлять оружие, возможности и разрешения. Это сделало мощное оружие менее мощным, заставило украинцев использовать дефицитное западное оружие менее эффективно, стоило жизни украинцам и потеряло возможности отбросить россиян обратно на поле боя", — отмечается в статье.

Генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав сообщил, что украинских пилотов "намеренно медленно обучали", потому что не опасались влияния на войну. В то же время чиновница Минобороны Юлия Марушевская сообщила, что Украина продолжает "умолять" США о большем количестве мест для подготовки летчиков.

Марушевская предположила, что в день своей гибели Месь чувствует себя успешным в небе и был доволен своей работой. По ее словам, выдающийся летчик был перфекционистом. Смерть такого профессионала как он — большая потеря для войска. Во время войны на подготовку пилота-истребителя уходит 3-4 года, переход с МиГ-29 на F-16 требует большей специализации.

Ошибка может стоить жизни, поэтому летчикам важно понимать профессиональный жаргон и английский для общения с собратьями. "Moonfish" прошел обучение в престижном харьковском Национальном университете Воздушных сил, в своей группе он показывал лучшие результаты и был отмечен как лучший выпускник. Также он проходил подготовку в США.

Фото Алексея Меся Фото: Соцсети

У погибшего защитника неба остались жена Юлия и 3-летняя дочь. Пара была вместе еще со школы, и во время учебы была вынуждена сохранять отношения на расстоянии. В перерывах между боевыми выездами Алексей пел дочери колыбельные по телефону, а во время учебы в Дании за собственные деньги взял туда с собой семью.

"Эти три месяца были самым длинным периодом, который он непрерывно провел с нами", — поделилась вдова.

Последнюю ночь летчик проводил дома, но утром идиллию нарушил телефонный звонок. Юлия провела любимого на службу и вскоре получила предупреждение от него о движении дрона в направлении города. На свои следующие сообщения она уже ответа не получила.

Напомним, экс-командующий Воздушными силами Николай Олещук в ответ на обвинения депутата Марьяны Безуглой заявлял, что ее слова — безосновательны. Он писал, что парламентарий "льет грязь" и помогает пропаганде РФ.

Летчик-испытатель 1-го класса Александр Лиходид сообщал, что комиссия внимательно изучит состояние самолета, работу других служб и состояние пилота Алексея Меся. Он отмечал, что летчик не катапультировался.