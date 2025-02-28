Бійців Повітряних сил переводять у піхоту: на які спеціальності ввели заборону (відео)

Керівник управління комунікацій ПС Юрій Ігнат розповів, що частину військових повернули наказом командувача. Він зауважив, що переведення мають наслідки, але людей "катастрофічно бракує".

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В Україні спалахнув скандал після того, як стало відомо про переведення бійців Повітряних сил у піхоту. Керівник управління комунікацій командування Юрій Ігнат в інтерв’ю "Радіо Свобода" 28 лютого повідомив, що переведення тривають, але дещо змінилося.

Про переведення у ЗСУ — з 1:00:24

Він відмовився коментувати кількість військовослужбовців, яких торкнулося переведення. Однак, з його слів, кількість бійців, які мають поповнити інші роки військ, визначив Генеральний штаб ЗСУ.

"Бо ситуація на фронті доволі таки напружена, доволі таки складна. Зараз це щодня чуємо. Людей катастрофічно бракує", — пояснив Ігнат.

Він зазначив, що через цю ситуацію було вирішено брати людей на підсилення не лише з Повітряних сил, але і з інших частин забезпечення.

"Одразу скажу, що для Повітряних сил це — не надто приємні новини, тому що доводиться, власне, віддавати фахівців різних", — підкреслив керівник.

Коли була створена спеціальна комісія, на переведення певних фахівців запровадили заборону. Це стосується дефіцитних кадрів, зокрема висококваліфікованих фахівців, які служать операторами зенітно-ракетних систем або авіаційними техніками. Також заборонено переводити тих, хто проходив навчання на ЗРК за кордоном.

Переведення військових з такими спеціальностями припинили. Тих, кого вже встигли відправити у піхоту до створення комісії, повернули рішенням командувача Повітряних сил. Захисники звертались письмово або телефоном, такі випадки фіксували, і їх переводили назад.

Загалом, як пояснив Ігнат, переведення з Повітряних сил триває, адже бойове завдання нікуди не поділося, як і потреба у людях.

"На жаль, це має певні наслідки й буде мати, можливо, у майбутньому, щоб більш якісно комплектувати нам подальшу повітряну оборону", — зауважив він.

Керівник підкреслив, що авіація — це колективна зброя, як і ППО. Її ефективність забезпечує велика кількість людей, і це — не тільки пілоти. Щоб один літак злетів, працюють сотні людей, і відсутність якоїсь ланки може призвести до "жахливих наслідків".

Також Ігнат відповів, що переведених з Повітряних сил людей не компенсують. Робота розподіляється між тими, хто залишається, тобто навантаження посилюється.

Нагадаємо, 17 січня нардеп Олексій Гончаренк інформував, що переведення з Повітряних сил ЗСУ призупинили.

Про створення спеціальної комісії у Повітряних силах оголосили 16 січня. Зазначалось, що мета — не допустити переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей.