В Повітряних силах переведення спеціалістів призупинили, в інших теж, — Гончаренко (відео)

За словами Олексія Гончаренка, буде сформовано перелік дефіцитних спеціальностей і в підрозділах почали складати списки кого не переводити.

Related video

В Повітряних силах ЗСУ призупинили переведення військовослужбовців до інших підрозділів. Про це повідомив народний депутат України фракції "Європейська солідарність", член Комітету з питань бюджету Олексій Гончаренко в етері КИЇВ24.

За його даними, переведення в піхоту фахівців Повітряних сил поставили на паузу.

"В мене є інформація, що в Повітряних силах цей процес призупинився, і це як мінімум поставлено на паузу. В інших — сапери, звязківці, мобільні групи ППО теж призупинився, але якось не вщух", — сказав Гончаренко.

Важливо

"Доволі болісний процес": Ігнат розповів, чи дійсно бійців ППО перекидають у піхоту

За словами Олексія Гончаренка, буде сформовано перелік дефіцитних спеціальностей, почали складати списки кого не переводити.

"Щодо ДСНС, то 90 відсотків бронювання залишається", — говорить Гончаренко.

Нагадаємо, що у Повітряних Силах створено спеціальну комісію, яка вивчає стан справ стосовно переведення військових в інші роди та види ЗСУ. Комісія працює з метою недопущення переведення військовослужбовців дефіцитних спеціальностей.

Також повідомлялося про переведення медиків та авіатехніків у піхоту за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Раніше сержант Віталій Горжевський з позивним "Барт" зі 114 бригади Повітряних сил також повідомив про критичну ситуацію, яка загрожує бойовій готовності української авіації.