Бойцов Воздушных сил переводят в пехоту: на какие специальности ввели запрет (видео)

Руководитель управления коммуникаций ПС Юрий Игнат рассказал, что часть военных вернули приказом командующего. Он отметил, что перевод имеет последствия, но людей "катастрофически не хватает".

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В Украине разгорелся скандал после того, как стало известно о переводе бойцов Воздушных сил в пехоту. Руководитель управления коммуникаций командования Юрий Игнат в интервью "Радио Свобода" 28 февраля сообщил, что переводы продолжаются, но кое-что изменилось.

О переводе в ВСУ — с 1:00:24

Он отказался комментировать количество военнослужащих, которых коснулся перевод. Однако, по его словам, количество бойцов, которые должны пополнить другие годы войск, определил Генеральный штаб ВСУ.

"Потому что ситуация на фронте довольно таки напряженная, довольно таки сложная. Сейчас это ежедневно слышим. Людей катастрофически не хватает", — пояснил Игнат.

Он отметил, что из-за этой ситуации было решено брать людей на усиление не только из Воздушных сил, но и из других частей обеспечения.

"Сразу скажу, что для Воздушных сил это — не слишком приятные новости, потому что приходится, собственно, отдавать специалистов разных", — подчеркнул руководитель.

Когда была создана специальная комиссия, на перевод определенных специалистов ввели запрет. Это касается дефицитных кадров, в частности высококвалифицированных специалистов, которые служат операторами зенитно-ракетных систем или авиационными техниками. Также запрещено переводить тех, кто проходил обучение на ЗРК за рубежом.

Перевод военных с такими специальностями прекратили. Тех, кого уже успели отправить в пехоту до создания комиссии, вернули решением командующего Воздушных сил. Защитники обращались письменно или по телефону, такие случаи фиксировали, и их переводили обратно.

В общем, как пояснил Игнат, перевод из Воздушных сил продолжается, ведь боевая задача никуда не делась, как и потребность в людях.

"К сожалению, это имеет определенные последствия и будет иметь, возможно, в будущем, чтобы более качественно комплектовать нам дальнейшую воздушную оборону", — отметил он.

Руководитель подчеркнул, что авиация — это коллективное оружие, как и ПВО. Ее эффективность обеспечивает большое количество людей, и это — не только пилоты. Чтобы один самолет взлетел, работают сотни людей, и отсутствие какого-то звена может привести к "ужасным последствиям".

Также Игнат ответил, что переведенных из Воздушных сил людей не компенсируют. Работа распределяется между теми, кто остается, то есть нагрузка усиливается.

Напомним, 17 января нардеп Алексей Гончаренко информировал, что перевод из Воздушных сил ВСУ приостановили.

О создании специальной комиссии в Воздушных силах объявили 16 января. Отмечалось, что цель — не допустить перевода военнослужащих дефицитных специальностей.