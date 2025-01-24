Військових техніків, які обслуговують системи IRIS-Т, переводять у піхоту, — Гончаренко

За інформацією депутата, підрозділи отримали розпорядження про переведення у піхоту, а у разі відмови їм загрожує виключення з частини.

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Військовослужбовців, які обслуговують західні установки системи ППО IRIS-Т, переводять у піхоту. Такою інформацією в своїх соцмережах поділився народний депутат України, член фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"В мене є інформація, що військових техніків, які обслуговують системи IRIS-Т, переводять у піхоту. За їхніми словами, приходять розпорядження на переведення або виключення з частини. І ось тепер повертаємось до того, що Генштаб заявляв – військові, які були навчені на західному озброєнні, не будуть переводить у піхоту", — написав депутат.

Він задався логічним питанням з приводу того, що у разі переведення не залишиться фахівців, які зможуть працювати на західному озброєнні.

"Якщо техніків, які обслуговують західні системи ППО відправляють у піхоту, то хто буде замість них обслуговувати західне озброєння? Чи будуть якісь пояснення" — запитав нардеп.

У Повітряних силах поки що інформацію від депутата Гончаренка не коментували.

Нагадаємо, що 17 січня Олексій Гончаренко повідомляв, що переведення в піхоту фахівців Повітряних сил поставили на паузу. За словами депутата, буде сформовано перелік дефіцитних спеціальностей і в підрозділах почали складати списки кого не переводити.

Раніше сержант Віталій Горжевський з позивним "Барт" зі 114 бригади Повітряних сил також повідомив про критичну ситуацію, яка загрожує бойовій готовності української авіації.