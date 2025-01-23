"Воюємо тим, що маємо, але наступати на Росію будемо": головне з нового інтерв'ю Сирського (відео)

Головком ЗСУ висловив дві протилежні точки зору: спершу він визнає, що в поточній ситуації потрібно вкрай раціонально використовувати особовий склад і озброєння. Слідом Олександр Сирський заявляє про необхідність планування чергового наступу.

Related video

Будь-яка війна, зокрема з Росією, вимагає багато людей і техніки. Зазначених компонентів завжди буде недостатньо, розповів в інтерв'ю "Радіо Байрактар" головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський вважає важливим готуватися не тільки до оборони, а й до наступу

"Воюємо тим, що маємо"

З огляду на наявні у ЗСУ ресурси, доводиться вкрай раціонально використовувати бойовий склад і озброєння.

"Я не пригадаю жодної війни, під час якої вистачало б [людей і озброєння]. Я сподіваюся, що в наших ворогів теж не вистачає і ще більше, ніж у нас. Тому воюємо тим, що маємо. І те, що маємо, ми маємо просто раціонально застосовувати", — заявив він.

Сирський вважає важливим готуватися не тільки до оборони, а й до наступу завдяки технологічній перевазі перед ворогом.

"Ми воюємо не кількістю, а якістю і технологіями. Зберегти життя солдатів для нас — найвища цінність", — наголосив головнокомандувач.

Атаки в Курській області — не останній наступ ЗСУ на РФ

Наступ ЗСУ в Курській області стане не останнім при повномасштабній війні. За словами головкому, за минулий рік це досить значуще досягнення України. Атаки на території Росії дали українським військам надію і підняли настрій у суспільстві.

"Рік минув у постійних активних діях противника: він наступав, ми оборонялися. У нас були і приємні новини, коли провели успішний контрнаступ на Курському напрямку", — поінформував Сирський.

Цензура потрібна, але не як у КНДР

Олександр Сирський вважає, що під час війни потрібна цензура, але не в настільки диктаторському стилі, як у Північній Кореї. Український закон про воєнний стан містить багато обмежень щодо поширення інформації.

Цензура зупиниться особливо важливою в умовах, коли у людей є легкий доступ до інформації. Як приклад він навів секретні деталі операцій ЗСУ в Харківській і Курській областях. Інформаційна тиша дозволила обдурити росіян — вони думали, що ЗСУ не здатні атакувати.

Загалом суспільство має знати про війну і розуміти, що вона "тут, поруч із нами".

Критичний момент оборони Києва

Олександр Сирський командував обороною Києва на початку російського вторгнення. На його думку, найбільш критичною фазою цієї кампанії були бої за село Мощун. Тоді окупаційних сил було справді багато, вночі ЗС РФ готувалися переправити щонайменше батальйон.

Також була велика кількість техніки, побудовано п'ять понтонно-мостових переправ через Ірпінь. Усе це свідчило про підготовку до переходу через річку і початку масштабних боїв у самому Мощуні. На той час на боці РФ було кілька десятків морпіхів і до 20 одиниць БМД на правому березі. Найкритичнішим моментом Сирський вважає початок руху техніки.

"Я бачив це на моніторі, зйомка була з безпілотника. Ми бачили в тепловізор, це було в районі 22:00, коли почали рухатися машини. Ми вели вогонь з усього, що в нас було", — описав він час боїв.

Нагадаємо, армія Північної Кореї перекинула в Курську область "РСЗВ-невидимки". Пускова установка захована всередині звичайної фури.

Тим часом у Кремлі заявляють, що РФ не вразили погрози президента США Дональда Трампа про введення сильних санкцій проти Росії. Трампу подобаються методи економічного впливу.