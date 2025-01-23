Перемир'я Росії та України: Путіна не вразили санкційні погрози Трампа, — Кремль

Президент США погрожував Росії масштабними санкціями, якщо її влада не закінчить війну в Україні. У Кремлі не вірять у серйозність Дональда Трампа і згадують його перший термін.

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Погрози президента США Дональда Трампа ввести масштабні санкції проти Росії в разі її незгоди піти на перемир'я з Україною не мали ефекту. Кремль не вразила його риторика, повідомив на брифінгу 23 січня спікер Кремля Дмитро Пєсков.

"Ми не бачимо тут якихось особливих нових елементів. Трамп любив санкції і часто використовував їх у свій перший президентський термін", — повідомив Пєсков.

На його думку, Трампу подобаються методи економічного впливу. Росія зі свого боку висловлює готовність до рівноправного й уважного діалогу зі США, саме такий сценарій був за першого терміну Трампа.

"Ми дуже уважно спостерігаємо за всією риторикою і заявами [влади США]. Ми фіксуємо ретельно всі нюанси", — додав спікер Кремля.

Росія очікує сигналів до розмови від США, але їх поки що не надходило, зауважив він.

Президент США 22 січня дійсно погрожував Росії новими санкціями, митами і податками, якщо її президент Володимир Путін не піде на завершення війни в Україні.

Дональд Трамп у своєму емоційному зверненні до Путіна наголошував, що ця війна ніколи б не почалася, якби він був президентом США. Існує легкий і важкий шлях до миру, і перший варіант буде завжди кращим, зауважив Трамп.

Нагадаємо, 23 січня Путін вимушено перервав важливе засідання через "терміновий дзвінок". Дональд Трамп раніше говорив про важливість дзвінка російському колезі.

Дональд Трамп раніше стверджував, що Панамський канал контролює Китай. Відомо, що на обох кінцях каналу є порти під управлінням компанії з Гонконгу.