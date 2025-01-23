"Терміновий міжнародний дзвінок": Путін екстрено перервав важливу нараду (відео)

Президент РФ змушений був відійти від екрана і наказав чиновникам продовжити роботу. Кілька днів президент США Дональд Трамп обіцяв додзвонитися до глави Кремля.

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Президент Росії Володимир Путін перервав засідання наглядової ради Агентства стратегічних ініціатив у відеоформаті через "терміновий міжнародний дзвінок". Фрагмент його виступу показали російські ЗМІ.

"Прошу заздалегідь мене вибачити, виникла необхідність провести міжнародну телефонну розмову. Тому я змушений буду хвилин на 5 відійти від екрана. Продовжуйте працювати, я переговорю телефоном і повернуся на робоче місце", — сказав він.

При цьому Путін не став уточнювати, хто йому зателефонував. Водночас американський лідер Дональд Трамп кілька разів обіцяв зателефонувати російському колезі найближчим часом після інавгурації.

Джерела телеканалу CNN 19 січня говорили про розпорядження Трампа організувати його телефонну розмову з Путіним. Два президенти під час бесіди мають узгодити дату особистої зустрічі, щоб обговорити варіанти завершення війни в Україні.

За словами співрозмовників, члени команди Трампа, відповідальні за національну безпеку, почали готувати дзвінок президентів ще кілька тижнів тому. Чи вдалося їм узгодити дату розмови, не уточнюється.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков раніше говорив про плани Путіна провести сьогодні міжнародну розмову.

"Відразу скажу вам — це не та розмова, але не менш важлива для нас", — уточнив він.

РосЗМІ зазначають, що глава країни-агресора не вперше перериває зібрання через важливий телефонний дзвінок. У березні 2022 року Путін перервав через це на 15 хвилин нараду з членами уряду. А в грудні 2017 року зупинив засідання ради з культури і мистецтва.

Нагадаємо, п'ять джерел Reuters відзначали готовність Путіна припинити війну в Україні. Причиною цього стали перекоси в економіці РФ.

Водночас Трамп може вимагати від влади України знизити призовний вік для мобілізації до 18 років в обмін на подальші поставки зброї.