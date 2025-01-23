Стурбований економікою Росії: Путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, — Reuters

Росія економічно зацікавлена в переговорах про дипломатичне припинення війни. Однак поки що, як зазначають джерела Reuters, Москва не отримувала конкретних пропозицій.

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Глава Кремля Володимир Путін дедалі більше занепокоєний перекосами в російській економіці воєнного часу, тоді як новий президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни в Україні. Про це пише агентство Reuters із посиланням на п'ять джерел, знайомих із ситуацією.

Незважаючи на численні раунди західних санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну у 2022 році, економіка Росії, рухома експортом нафти, газу та корисних копалин, за останні два роки продемонструвала стійке зростання. Однак через брак робочої сили і високі відсоткові ставки, запроваджені для боротьби з інфляцією, яка прискорилася на тлі рекордних військових витрат, останніми місяцями внутрішня активність стала напруженою.

За словами двох джерел, знайомих із позицією Кремля, це сприяло формуванню думки серед частини російської еліти про бажаність врегулювання війни шляхом переговорів.

Дональд Трамп, який повернувся на посаду президента, обіцяв швидко вирішити найбільший у Європі з часів Другої світової війни "конфлікт". Він заявив, що стосовно Росії ймовірні додаткові санкції, а також мита, якщо Путін не піде на переговори, додавши, що РФ рухається до "великих проблем" в економіці.

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Високопоставлений кремлівський помічник заявив, що Росія ще не отримувала жодних конкретних пропозицій про переговори.

"Росія, звичайно, економічно зацікавлена в переговорах про дипломатичне припинення конфлікту", — заявив колишній заступник голови Центрального банку Росії Олег В'югін, вказавши на ризик посилення економічних спотворень, оскільки країна різко збільшує військові витрати.

Раніше агентство Reuters писало, що Путін готовий обговорити з Трампом варіанти припинення вогню, водночас сторони мають прийняти територіальні "надбання" Росії, а Україна має відмовитися від планів стати членом НАТО.

Радники Трампа, як зазначає агентство, "забули" про передвиборчу заяву політика, що війну, яка триває вже майже три роки, можна припинити за один день. Представник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз прокоментував, що Трамп "зосереджений на припиненні цієї жорстокої війни", залучаючи широке коло зацікавлених сторін.

За кілька днів до інавгурації Трампа адміністрація президента США Джо Байдена запровадила найширший пакет санкцій, спрямованих проти доходів Росії від продажу нафти і газу. Радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що це надасть Трампу важіль впливу на будь-яких переговорах, здійснивши економічний тиск на Росію.

Путін заявляв, що Росія зможе битися стільки, скільки буде потрібно, і що Москва ніколи не схилиться перед іншою державою в питанні ключових національних інтересів.

Російська економіка обсягом 2,2 трильйона доларів демонструвала дивовижну витривалість під час війни, і очільник Кремля похвалив провідних економічних чиновників і бізнес за те, що вони обійшли найсуворіші західні санкції, коли-небудь введені проти великої економіки.

Після скорочення у 2022 році ВВП Росії зростав швидше, ніж у Євросоюзі та США у 2023 і 2024 роках. Однак цього року Центральний банк і Міжнародний валютний фонд прогнозують зростання менш ніж на 1,5%, хоча уряд прогнозує дещо райдужніші перспективи. Інфляція наблизилася до двозначних цифр, незважаючи на те, що в жовтні центральний банк підвищив базову процентну ставку до 21%.

"Тут є деякі проблеми, а саме інфляція, певний перегрів економіки. Уряду і Центробанку вже поставлено завдання збити темпи", — сказав Путін на щорічній прес-конференції 19 грудня.

Лінійний графік, що порівнює показники інфляції за останні п'ять років

"Цілі війни досягнуто"

У 2024 році Росія досягла значних успіхів, порівняно з першими днями військових дій, і тепер контролює майже п'яту частину України. За словами джерела, знайомого з позицією Кремля, Путін вважає, що основні цілі війни вже досягнуті, включно з контролем над територіями, що з'єднують материкову частину Росії з Кримом, і ослабленням української армії.

Також російський президент усвідомлює, як зазначило джерело, який тиск війна чинить на економіку, згадавши "справді великі проблеми", такі, як вплив високих відсоткових ставок на підприємства, далекі від військової промисловості.

Росія збільшила витрати на оборону до пострадянського максимуму в 6,3% ВВП, що становить третину бюджетних витрат. І оскільки витрати були інфляційними, поряд з нестачею робочої сили, це призвело до зростання заробітної плати.

Путін стурбований

Як розповіли агентству два джерела, обізнані про дискусії про економіку в Кремлі та уряді, на зустрічі з керівниками бізнесу в грудні минулого року розчарування Путіна було досить виразним. Він відчитав вищих економічних чиновників, почувши про скорочення приватних інвестицій через вартість кредитів. При цьому на зустрічі голова Центробанку Ельвіра Набіулліна не була присутня.

Деякі з найвпливовіших бізнесменів Росії, включно з головою "Роснефти" Ігорем Сєчіним, головою "Ростеха" Сергієм Чемезовим, алюмінієвим магнатом Олегом Дерипаскою і найбільшим акціонером сталеливарної компанії "Северсталь" Олексієм Мордашовим, публічно розкритикували високі відсоткові ставки.

Сам Путін закликав до "збалансованого рішення щодо ставки" і Центральний банк зберіг ставку на рівні 21%, незважаючи на очікування ринку, що вона підвищиться на 200 базисних пунктів.

Як повідомило одне з джерел, Набіулліна зіткнулася з тиском, що вимагав не підвищувати ставки, з боку двох найвпливовіших банкірів Росії — глави Ощадбанку Германа Грефа і глави ВТБ Андрія Костіна, які побоювалися, що Росія рухається до стагфляції.

У своїй промові після рішення Набіулліна заперечувала, що піддалася тиску. Вона сказала, що критика політики центрального банку посилилася, коли ставки були високими.

Колишній економічний помічник Путіна Ельвіра Набіулліна обіймає посаду голови Центробанку з червня 2013 року. Без неї, впевнені її прихильники, економічна стабільність Росії під час війни опинилася б під загрозою. Крім того, за інформацією одразу трьох джерел, Путін довіряє главі ЦБ і в такій ситуації її міняти не будуть.

Нагадаємо, видання The Wall Street Journal повідомляло, що президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії, генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.

Також Фокус писав, що, за словами Трампа, Путін руйнує Росію, відмовляючись укласти мирну угоду.