Обеспокоен экономикой России: Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, — Reuters

Россия экономически заинтересована в переговорах о дипломатическом прекращении войны. Однако пока, как отмечают источники Reuters, Москва не получала конкретных предложений.

Related video

Глава Кремля Владимир Путин все больше обеспокоен перекосами в российской экономике военного времени, в то время как новый президент США Дональд Трамп настаивает на прекращении войны в Украине. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Несмотря на многочисленные раунды западных санкций, введенных после вторжения в Украину в 2022 году, экономика России, движимая экспортом нефти, газа и полезных ископаемых, за последние два года продемонстрировала устойчивый рост. Однако из-за нехватки рабочей силы и высоких процентных ставок, введенных для борьбы с инфляцией, которая ускорилась на фоне рекордных военных расходов, в последние месяцы внутренняя активность стала напряженной.

По словам двух источников, знакомых с позицией Кремля, это способствовало формированию мнения среди части российской элиты о желательности урегулирования войны путем переговоров.

Дональд Трамп, вернувшийся в должность президента, обещал быстро разрешить крупнейший в Европе со времен Второй мировой войны "конфликт". Он заявил, что в отношении России вероятны дополнительные санкции, а также пошлины, если Путин не пойдет на переговоры, добавив, что РФ движется к "большим проблемам" в экономике.

Важно

Для танго нужны двое: Трамп допустил новые санкции против РФ в случае отказа от переговоров

Высокопоставленный кремлевский помощник заявил, что Россия еще не получала никаких конкретных предложений о переговорах.

"Россия, конечно, экономически заинтересована в переговорах о дипломатическом прекращении конфликта", — заявил бывший заместитель председателя Центрального банка России Олег Вьюгин, указав на риск усиления экономических искажений, поскольку страна резко увеличивает военные расходы.

Ранее агентство Reuters писало, что Путин готов обсудить с Трампом варианты прекращения огня, при этом стороны должны принять территориальные "приобретения" России, а Украина должна отказаться от планов стать членом НАТО.

Советники Трампа, как отмечает агентство, "забыли" о предвыборном заявлении политика, что войну, идущую уже почти три года, можно прекратить за один день. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз прокомментировал, что Трамп "сосредоточен на прекращении этой жестокой войны", привлекая широкий круг заинтересованных сторон.

За несколько дней до инаугурации Трампа администрация уходящего президента США Джо Байдена ввела самый широкий пакет санкций, направленных против доходов России от продажи нефти и газа. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что это предоставит Трампу рычаг влияния на любых переговорах, оказав экономическое давление на Россию.

Путин заявлял, что Россия сможет сражаться столько, сколько потребуется, и что Москва никогда не склонится перед другой державой в вопросе ключевых национальных интересов.

Российская экономика объемом 2,2 триллиона долларов демонстрировала удивительную выносливость во время войны, и глава Кремля похвалил ведущих экономических чиновников и бизнес за то, что они обошли самые строгие западные санкции, когда-либо введенные против крупной экономики.

После сокращения в 2022 году ВВП России рос быстрее, чем в Евросоюзе и США в 2023 и 2024 годах. Однако в этом году Центральный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост менее чем на 1,5%, хотя правительство прогнозирует несколько более радужные перспективы. Инфляция приблизилась к двузначным цифрам, несмотря на то, что в октябре центральный банк повысил базовую процентную ставку до 21%.

"Здесь есть некоторые проблемы, а именно инфляция, определенный перегрев экономики. Правительству и Центробанку уже поставлена ​​задача сбить темпы", — сказал Путин на ежегодной пресс-конференции 19 декабря.

Линейный график, сравнивающий показатели инфляции за последние пять лет

"Цели войны достигнуты"

В 2024 году Россия добилась значительных успехов, по сравнению с первыми днями военных действий, и теперь контролирует почти пятую часть Украины. По словам источника, знакомого с позицией Кремля, Путин считает, что основные цели войны уже достигнуты, включая контроль над территориями, соединяющими материковую часть России с Крымом, и ослабление украинской армии.

Также российский президент осознает, как отметил источник, какое давление война оказывает на экономику, упомянув "действительно большие проблемы", такие, как влияние высоких процентных ставок на предприятия, далеких от военной промышленности.

Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП, что составляет треть бюджетных расходов. И поскольку расходы были инфляционными, наряду с нехваткой рабочей силы, это привело к росту заработной платы.

Путин озабочен

Как рассказали агентству два источника, осведомленные о дискуссиях об экономике в Кремле и правительстве, на встрече с руководителями бизнеса в декабре прошлого года разочарование Путина было довольно явственно. Он отчитал высших экономических чиновников, услышав о сокращении частных инвестиций из-за стоимости кредитов. При этом на встрече глава Центробанка Эльвира Набиуллина не присутствовала.

Некоторые из самых влиятельных бизнесменов России, включая главу "Роснефти" Игоря Сечина, главу "Ростеха" Сергея Чемезова, алюминиевого магната Олега Дерипаски и крупнейшего акционера сталелитейной компании "Северсталь" Алексея Мордашова, публично раскритиковали высокие процентные ставки.

Сам Путин призвал к "сбалансированному решению по ставке" и Центральный банк сохранил ставку на уровне 21%, несмотря на ожидания рынка, что она повысится на 200 базисных пунктов.

Как сообщил один из источников, Набиуллина столкнулась с давлением, требующим не повышать ставки, со стороны двух самых влиятельных банкиров России — главы Сбербанка Германа Грефа и главы ВТБ Андрея Костина, которые опасались, что Россия движется к стагфляции.

В своей речи после решения Набиуллина отрицала, что поддалась давлению. Она сказала, что критика политики центрального банка усилилась, когда ставки были высокими.

Бывший экономический помощник Путина Эльвира Набиуллина занимает пост главы Центробанка с июня 2013 года. Без нее, уверены ее сторонники, экономическая стабильность России во время войны оказалась бы под угрозой. Кроме того, по информации сразу трех источников, Путин доверяет главе ЦБ и в такой ситуации ее менять не будут.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщало, что президент США Дональд Трамп дал специальному представителю по вопросам Украины и России, генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу поручение закончить войну в течение ста дней.

Также Фокус писал, что, по словам Трампа, Путин разрушает Россию, отказываясь заключить мирное соглашение.