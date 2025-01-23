"Срочный международный звонок": Путин экстренно прервал важное совещание (видео)

Президент РФ вынужден был отойти от экрана и приказал чиновникам продолжить работу. Несколько дней президент США Дональд Трамп обещал дозвониться до главы Кремля.

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Президент России Владимир Путин прервал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив в видеоформате из-за "срочного международного звонка". Фрагмент его выступления показали российские СМИ.

"Прошу заранее меня извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор. Поэтому я вынужден буду минут на 5 отойти от экрана. Продолжайте работать, я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место", — сказал он.

При этом Путин не стал уточнять, кто ему позвонил. В то же время американский лидер Дональд Трамп несколько раз обещал позвонить российскому коллеге в ближайшее время после инаугурации.

Источники телеканала CNN 19 января говорили о распоряжении Трампа организовать его телефонный разговор с Путиным. Два президента в ходе беседы должны согласовать дату личной встречи, чтобы обсудить варианты завершения войны в Украине.

По словам собеседников, члены команды Трампа, ответственные за национальную безопасность, начали готовить звонок президентов еще несколько недель назад. Удалось ли им согласовать дату разговора, не уточняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил о планах Путина провести сегодня международный разговор.

"Сразу скажу вам — это не тот разговор, но не менее важный для нас", — уточнил он.

РосСМИ отмечают, что глава страны-агрессора не впервые прерывает собрания из-за важного телефонного звонка. В марте 2022 года Путин прервал из-за этого на 15 минут совещание с членами правительства. А в декабре 2017 года остановил заседание совета по культуре и искусству.

Напомним, пять источников Reuters отмечали готовность Путина прекратить войну в Украине. Причиной этому послужили перекосы в экономике РФ.

В то же время Трамп может требовать от властей Украины снизить призывной возраст для мобилизации до 18 лет в обмен на дальнейшие поставки оружия.