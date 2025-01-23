Північна Корея перекинула в Курську область "РСЗВ-невидимки": що в них нового (відео)

Північнокорейські РСЗВ калібром 122 мм встановлені всередині причепа вантажівки. Військову техніку маскують під цивільні машини армії країн із терористичною тактикою ведення війни, підкреслюють експерти.

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У Курській області з'явилися "РСЗВ-невидимки", поставлені Північною Кореєю. Про це повідомляє низка російських мілітарі-пабліків.

РСЗВ складається з пускової установки для дванадцяти 122-мм снарядів типу "Град". При цьому вона розташовується всередині фури звичайної вантажівки.

Військові КНДР показали цю замасковану установку вперше 8 вересня 2023 року в Пхеньяні на військовому параді на честь 75-річчя заснування КНДР. Тоді ці РСЗВ тягнули трактори.

Замасковані РСЗВ: чим хороша технологія?

Ймовірно, РСЗВ буде важко засікти за допомогою розвідувальних засобів. На Близькому Сході схожі "РСЗВ-невидимки" застосовуються для обстрілу позицій ізраїльської армії.

Відео із замаскованими РСЗВ доволі широко поширилося в соцмережах, але визначити час і місце зйомки важко. Однак на кадрах точно північнокорейський зразок, це не викликає жодних сумнівів, зазначають аналітики Defence Express.

Ідея маскувати військову техніку під цивільні машини притаманна багатьом арміям із терористичною тактикою ведення бойових дій. Міноборони РФ ще 2021 року показало, як на навчаннях відпрацьовувало заправлення бронетехніки в польових умовах із вантажівок, що мали виглядати як зерновози, вказують аналітики.

Російська армія давно використовує цивільний автотранспорт без розпізнавальних знаків як військову техніку.

Однак успіх тактики військ КНДР вельми сумнівний: поява білого фургона за 10-20 кілометрів від передової явно приверне увагу ЗСУ і його знищать.

Нагадаємо, за прогнозами ГУР МО, у 2025 році Північна Корея відправлятиме в Росію 150 балістичних ракет KN-23, артилерійські системи і снаряди.

Румунія нещодавно відправила ЗСУ реактивні системи APR-40, модифікацію радянської БМ-21 "Град". Фокус детально описував відмінності двох систем.