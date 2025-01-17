Аналог радянського "Граду": які переваги має румунська РСЗВ APR-40 (відео)

Головні відмінності румунської РСЗВ APR-40 від БМ-21 "Град" полягають у кращій прохідності та маневреності. Але управління вогнем краще реалізовано в радянській системі.

Related video

У рамках військової допомоги Румунія надала Збройним силам України реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) APR-40, які являють собою румунську модифікацію радянської БМ-21 "Град". Точні дані про кількість переданих систем відсутні, проте нещодавній репортаж від "Армія TV" дозволив поглянути на використання цих систем на практиці.

Хоча APR-40 зовні нагадує БМ-21 "Град", між цими системами існує безліч відмінностей. Наприклад, прицільні пристрої у румунської машини розташовані збоку пускового пакета, що вимагає роботи тільки сидячи, тоді як у радянської системи вони закріплені знизу, що дозволяє працювати стоячи на землі.

Поворот пускового пакета в APR-40 здійснюється за допомогою гідравлічного приводу, керованого окремим пультом з написами румунською мовою. У БМ-21 "Град" використовується електричний привід, що робить процес дещо простішим. Ще одна відмінність пов'язана з технічним обслуговуванням: на APR-40 встановлено кришку на задній частині напрямних, яку необхідно знімати перед обслуговуванням.

"Щоб змастити та почистити труби тут обов'язково цю кришку потрібно знімати, щоб обслужити систему", — розповів український військовий.

З огляду на це оглядачі Defense Express дійшли висновку, що в плані артилерійської компоненти на системі "Град" простіше і легше виконувати бойові завдання.

Водночас у румунської системи є конструктивна перевага — порядок стрільби снарядів задають так, щоб запобігти перегріванню напрямних і хитанню машини під час запуску залпу. Крім того, шасі APR-40 базується на румунській вантажівці DAC-665, яка хоча і створювалася для цивільного ринку, має більш високі ходові характеристики порівняно з радянським "Уралом".

Однак експлуатація APR-40 пов'язана з труднощами. Завод з їх виробництва в Румунії давно закритий, що ускладнює пошук комплектуючих. А часті поломки компенсуються лише професіоналізмом українських механіків, які забезпечують підтримку цих систем у боєздатному стані.

Важливо

Lockheed Martin показала нову систему, яка вчетверо потужніша за HIMARS (фото)

Раніше повідомлялося, що в Росії розпочали модернізацію 300-мм керованих реактивних снарядів, які використовуються в реактивних системах залпового вогню БМ-30 "Смерч" і "Торнадо-С". Російські зброярі прагнуть підвищити дальність снарядів до 200 км.