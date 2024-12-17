У РФ працюють над поліпшенням ракетних систем "Смерч" і "Торнадо-С": деталі модернізації

Йдеться про поліпшення аеробалістичних характеристик реактивних снарядів сімейств 9М55Ф/К і 9М544/549. Зокрема, у ракет нібито збільшиться дальність до 200 км.

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Російське підприємство НВО "Сплав" розпочало модернізацію 300-мм керованих реактивних снарядів, що використовуються в реактивних системах залпового вогню (РСЗВ) БМ-30 "Смерч" і "Торнадо-С". Основною метою є збільшення дальності та точності стрільби, що дасть змогу наблизити їхні можливості до тактичних балістичних ракет, таких як "Іскандер-М". Про це 16 грудня повідомили оглядачі Army Recognition.

Основна увага приділяється аеробалістичним характеристикам снарядів сімейств 9М55Ф/К і 9М544/549. У рамках модернізації інженери підприємства нібито поліпшили форму снарядів, зменшивши перетин аеродинамічних рулів і мінімізувавши виступи на корпусі. Це дасть змогу знизити аеродинамічний опір і поліпшити льотні властивості боєприпасів.

Крім того, у снарядах використовуватимуть нові твердопаливні двигуни з високоімпульсними паливними зарядами, які покликані збільшити дальність ураження цілей до 200 км і поліпшити точність стрільби.

Крім модернізації наявних снарядів, НВО "Сплав" розробляє нову надзвукову керовану ракету з реактивним двигуном, а також повітрозабірниками, які можна прибрати. За розрахунками розробників, ракета зможе підтримувати швидкість близько 1000 м/с на фінальній ділянці польоту і вражати цілі на відстані до 300-330 км. Якщо проєкт буде успішно реалізовано, зазначили оглядачі, то нові ракети значно розширять можливості РСЗВ по завдаванню точних ударів на далекі відстані.

Технічні характеристики РСЗВ "Смерч" і "Торнадо-С"

БМ-30 "Смерч"

калібр: 300 мм;

дальність стрільби: до 70 км (стандартні снаряди), до 120 км (нові 9М542);

швидкість залпу: 12 снарядів за 38 секунд;

площа ураження: 672 000 кв. м;

час перезаряджання: близько 20 хвилин;

типи боєприпасів: фугасні, термобаричні, касетні з суббоєприпасами, що самоприцілюються.

"Торнадо-С"

калібр: 300 мм;

дальність стрільби: до 120 км (стандартні снаряди), до 200 км (модернізовані);

точність: підвищена в 15-20 разів завдяки інерціальній системі наведення;

автоматизована система управління вогнем (AGFCS): автономна навігація, швидке захоплення і переналаштування цілей;

сумісність: використання боєприпасів від системи "Смерч".

"Ініціативи з модернізації спрямовані на подовження терміну служби й розширення експлуатаційних можливостей цих систем відповідно до мінливих вимог до дальності та точності стрільби", — підсумували експерти.

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Раніше повідомлялося, що в арсеналі ЗС РФ з'явилися північнокорейські РСЗВ M1991. Це системи залпового вогню, які озброєні 240-мм ракетами вагою 187 кг і здатні вражати цілі на відстані до 60 км.