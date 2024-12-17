В РФ работают над улучшением ракетных систем "Смерч" и "Торнадо-С": детали модернизации

Речь идет об улучшении аэробаллистических характеристик реактивных снарядов семейств 9М55Ф/К и 9М544/549. В частности, у ракет якобы увеличится дальность до 200 км.

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Российское предприятие НПО "Сплав" приступило к модернизации 300-мм управляемых реактивных снарядов, используемых в реактивных системах залпового огня (РСЗО) БМ-30 "Смерч" и "Торнадо-С". Основной целью является увеличение дальности и точности стрельбы, что позволит приблизить их возможности к тактическим баллистическим ракетам, таким как "Искандер-М". Об этом 16 декабря сообщили обозреватели Army Recognition.

Основное внимание уделяется аэробаллистическим характеристикам снарядов семейств 9М55Ф/К и 9М544/549. В рамках модернизации инженеры предприятия якобы улучшили форму снарядов, уменьшив сечение аэродинамических рулей и минимизировав выступы на корпусе. Это позволит снизить аэродинамическое сопротивление и улучшить летные свойства боеприпасов.

Кроме того, в снарядах будут использоваться новые твердотопливные двигатели с высокоимпульсными топливными зарядами, которые призваны увеличить дальность поражения целей до 200 км и улучшить точность стрельбы.

Помимо модернизации существующих снарядов, НПО "Сплав" ведет разработку новой сверхзвуковой управляемой ракеты с реактивным двигателем и убирающимися воздухозаборниками. По расчетам разработчиков, ракета сможет поддерживать скорость около 1000 м/с на финальном участке полета и поражать цели на расстоянии до 300-330 км. Если проект будет успешно реализован, отметили обозреватели, то новые ракеты значительно расширят возможности РСЗО по нанесению точных ударов на дальние расстояния.

Технические характеристики РСЗО "Смерч" и "Торнадо-С"

БМ-30 "Смерч"

калибр: 300 мм;

дальность стрельбы: до 70 км (стандартные снаряды), до 120 км (новые 9М542);

скорость залпа: 12 снарядов за 38 секунд;

площадь поражения: 672 000 кв. м;

время перезарядки: около 20 минут;

типы боеприпасов: фугасные, термобарические, кассетные с самоприцеливающимися суббоеприпасами.

"Торнадо-С"

калибр: 300 мм;

дальность стрельбы: до 120 км (стандартные снаряды), до 200 км (модернизированные);

точность: повышена в 15-20 раз благодаря инерциальной системе наведения;

автоматизированная система управления огнем (AGFCS): автономная навигация, быстрый захват и перенастройка целей;

совместимость: использование боеприпасов от системы "Смерч".

"Инициативы по модернизации направлены на продление срока службы и расширение эксплуатационных возможностей этих систем в соответствии с меняющимися требованиями к дальности и точности стрельбы", — подытожили эксперты.

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