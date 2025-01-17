Аналог советского "Града": какие преимущества имеет румынская РСЗО APR-40 (видео)

Главные отличия румынского РСЗО APR-40 от БМ-21 "Град" заключаются в лучшей проходимости и маневренности. Но управление огнем лучше реализовано в советской системе.

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В рамках военной помощи Румыния предоставила Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня (РСЗО)APR-40, которые представляют собой румынскую модификацию советской БМ-21 "Град". Точные данные о количестве переданных систем отсутствуют, однако недавний репортаж от "Армия TV" позволил взглянуть на использование этих систем на практике.

Хотя APR-40 внешне напоминает БМ-21 "Град", между этими системами существует множество отличий. Например, прицельные устройства у румынской машины расположены сбоку пускового пакета, что требует работы только сидя, тогда как у советской системы они закреплены снизу, что позволяет работать стоя на земле.

Поворот пускового пакета в APR-40 осуществляется с помощью гидравлического привода, управляемого отдельным пультом с надписями на румынском языке. У БМ-21 "Град" используется электрический привод, что делает процесс несколько проще. Еще одно отличие связано с техническим обслуживанием: на APR-40 установлена крышка на задней части направляющих, которую необходимо снимать перед обслуживанием.

"Чтобы смазать и почистить трубы тут обязательно эту крышку нужно снимать, чтобы обслужить систему", — рассказал украинский военный.

Исходя из этого обозреватели Defense Express пришли к выводу, что в плане артиллерийской компоненты на системе "Град" проще и легче выполнять боевые задачи.

В то же время у румынской системы есть конструктивное преимущество — порядок стрельбы снарядов задается таким образом, чтобы предотвратить перегрев направляющих и шатание машины при запуске залпа. Кроме того, шасси APR-40 основано на румынском грузовике DAC-665, который хотя и создавался для гражданского рынка, обладает более высокими ходовыми характеристиками по сравнению с советским "Уралом".

Однако эксплуатация APR-40 сопряжена с трудностями. Завод по их производству в Румынии давно закрыт, что усложняет поиск комплектующих. А частые поломки компенсируются лишь профессионализмом украинских механиков, которые обеспечивают поддержание этих систем в боеспособном состоянии.

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