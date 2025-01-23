Северная Корея перекинула в Курскую область "РСЗО-невидимки": что в них нового (видео)

Северокорейские РСЗО калибром 122 мм установлены внутри прицепа грузовика. Военную технику маскируют под гражданские машины армии стран с террористической тактикой ведения войны, подчеркивают эксперты.

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В Курской области появились "РСЗО-невидимки", поставленные Северной Кореей. Об этом сообщает ряд российских милитари-пабликов.

РСЗО состоит из пусковой установки для двенадцати 122-мм снарядов типа "Град". При этом она располагается внутри фуры обычного грузовика.

Военные КНДР показали данную замаскированную установку впервые 8 сентября 2023 года в Пхеньяне на военном параде в честь 75-летия основания КНДР. Тогда эти РСЗО тянули тракторы.

Замаскированные РСЗО: чем хороша технология?

Вероятно, РСЗО будет трудно засечь с помощью разведывательных средств. На Ближнем Востоке похожие "РСЗО-невидимки" применяются для обстрелов позиции израильской армии.

Видео с замаскированными РСЗО довольно широко распространилось в соцсетях, но определить время и место съемки трудно. Однако на кадрах точно северокорейский образец, это не вызывает никаких сомнений, отмечают аналитики Defence Express.

Идея маскировать военную технику под гражданские машины присуща многим армиям с террористической тактикой ведения боевых действий. Минобороны РФ еще в 2021 году показало, как на учениях отрабатывало заправку бронетехники в полевых условиях с грузовиков, которые должны были выглядеть как зерновозы, указывают аналитики.

Российская армия давно использует гражданский автотранспорт без опознавательных знаков как военную технику.

Однако успех тактики войск КНДР весьма сомнителен: появление белого фургона в 10-20 километрах от передовой явно привлечет внимание ВСУ и его уничтожат.

Напомним, по прогнозам ГУР МО, в 2025 году Северная Корея будет отправлять в Россию 150 баллистических ракет KN-23, артиллерийские системы и снаряды.

Румыния недавно отправила ВСУ реактивные системы APR-40, модификацию советской БМ-21 "Град". Фокус детально описывал отличия двух систем.