Нічне полювання ЗСУ: бійці використовують легкі безпілотні літаки для бомбардувань (відео)

Апарати являють собою перероблені цивільні літаки, які оснащені електрооптичними прицільними системами з функцією денного і нічного бачення. Вони дають змогу ефективно проводити нічні операції.

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Українські військові почали активно застосовувати легкі безпілотні літальні апарати, переобладнані на бомбардувальники, для ударів по російських військах уздовж лінії фронту. Про це повідомляє видання "Мілітарний", яке опублікувало кадри однієї з атак.

Перероблені з цивільних легких літаків, ці дрони тепер використовуються для нічних рейдів і точкових ударів з повітря. На відеозаписі, зробленому російськими військовими засобами спостереження, демонструють низьколітальний апарат, що проходить над позиціями, після чого фіксується вибух, що підтверджує успішне скидання боєприпасу.

Оглядачі зазначили, що ці безпілотники літають на малій висоті, що ускладнює їх виявлення радарами і системами протиповітряної оборони. Однак вони залишаються вразливими для вогню зенітних установок і стрілецької зброї. Так, на опублікованих кадрах видно, як один із безпілотників ухиляється від обстрілу й успішно залишає зону атаки.

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Автори матеріалу пишуть, що Україна почала застосовувати ці літаки 2023 року, спочатку використовуючи їх як дронів-камікадзе. Але з часом їхня тактика змінилася: тепер ці апарати виконують багаторазові бойові завдання, діючи як легкі бомбардувальники з можливістю повторних вильотів.

Безпілотники оснащені електрооптичними прицільними системами з функцією денного і нічного бачення, що дає змогу виконувати точкові удари. Серед застосовуваних боєприпасів:

ФАБ-250 (250 кг) — використовувалася для удару по нафтоперекачувальній станції в Брянській області в січні 2025 року;

(250 кг) — використовувалася для удару по нафтоперекачувальній станції в Брянській області в січні 2025 року; ОФАБ-100-120 (100 кг) — легші осколково-фугасні авіабомби, які використовують для ураження укріплених цілей.

Нагадаємо, в ніч із 7 на 8 січня Сили оборони України атакували російське місто Енгельс ударними дронами. За інформацією українських спостерігачів, нафтобазу "Кристал" у місті було повторно атаковано саме такими літаками-бомбардувальниками.