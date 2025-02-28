Ночная охота ВСУ: бойцы используют легкие беспилотные самолеты для бомбардировок (видео)

Аппараты представляют собой переделанные гражданские самолеты, которые оснащены электрооптическими прицельными системами с функцией дневного и ночного видения. Они позволяют эффективно проводить ночные операции.

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Украинские военные начали активно применять легкие беспилотные летательные аппараты, переоборудованные в бомбардировщики, для ударов по российским войскам вдоль линии фронта. Об этом сообщает издание "Милитарный", опубликовавшее кадры одной из атак.

Переделанные из гражданских легких самолетов, эти дроны теперь используются для ночных рейдов и точечных ударов с воздуха. На видеозаписи, сделанной российскими военными средствами наблюдения, демонстрируют низколетящий аппарат, проходящий над позициями, после чего фиксируется взрыв, подтверждающий успешный сброс боеприпаса.

Обозреватели отметили, что эти беспилотники летают на малой высоте, что затрудняет их обнаружение радарами и системами противовоздушной обороны. Однако они остаются уязвимыми для огня зенитных установок и стрелкового оружия. Так на опубликованных кадрах видно, как один из беспилотников уклоняется от обстрела и успешно покидает зону атаки.

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Авторы материала пишут, что Украина начала применять эти самолеты в 2023 году, изначально используя их в качестве дронов-камикадзе. Но со временем их тактика изменилась: теперь эти аппараты выполняют многоразовые боевые задачи, действуя как легкие бомбардировщики с возможностью повторных вылетов.

Беспилотники оснащены электрооптическими прицельными системами с функцией дневного и ночного видения, что позволяет выполнять точечные удары. Среди применяемых боеприпасов:

ФАБ-250 (250 кг) – использовалась для удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области в январе 2025 года;

(250 кг) – использовалась для удара по нефтеперекачивающей станции в Брянской области в январе 2025 года; ОФАБ-100-120 (100 кг) – более легкие осколочно-фугасные авиабомбы, используемые для поражения укрепленных целей.

Напомним, в ночь с 7 на 8 января Силы обороны Украины атаковали российский город Энгельс ударными дронами. По информации украинских наблюдателей, нефтебаза "Кристалл" в городе была повторно атакована именно такими самолетами-бомбардировщиками.