"Кукурузник" двойного назначения: в Китае выпустили партию беспилотников HY100 на базе Ан-2

Разработчики позиционируют HY100 как гражданский аппарат для сельского хозяйства и логистики. Однако, по мнение экспертов, он может выполнять разведывательные или даже боевы задачи.

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Китайская компания Ursa Aeronautica объявила о запуске серийного производства беспилотных летательных аппаратов HY100, созданных на базе копии самолета Ан-2, известной как Y-5. Первая партия HY100 сошла с конвейера 20 января, сообщило издание China Daily.

Внешне дрон напоминает своего предшественника — "кукурузника", но его функциональность значительно шире. HY100 способен поднять в воздух до 1,9 тонны груза при максимальной взлетной массе 5,25 тонны. Радиус действия составляет впечатляющие 1800 километров, а в воздухе аппарат может находиться до 10,6 часов.

Уникальной особенностью стал режим полета на минимальной высоте — всего 4 метра, что усложняет его обнаружение и делает привлекательным для выполнения скрытых операций.

Гражданский или военный?

Официально HY100 представлен как гражданский дрон, предназначенный для сельского хозяйства и логистики. Компания заявляет, что аппарат идеально подходит для опрыскивания полей и доставки грузов на большие расстояния.

Однако, по мнению обозревателей Defense Express, его характеристики позволяют предположить иное. Например, выполнение задач в аграрной отрасли требует сложного маршрута полета, а это напрямую указывает на возможность использования дрона для разведывательных или даже боевых целей.

Вопрос двойного назначения подобных разработок становится все более актуальным. HY100 уже сейчас может служить инструментом для доставки грузов в условиях боевых действий, а при доработке — выполнять функции разведывательного или даже ударного беспилотника.

Интересно, что HY100 основан на конструкции Y-5 — китайской копии Ан-2. Самолеты этого типа до сих пор используются в НОАК, где на вооружении состоят около 70 легких транспортных машин. Такой выбор платформы был сделан неслучайно. Конструкция Ан-2 славится своей живучестью, что неоднократно доказывалось на практике, подчеркнули эксперты.

Одним из ярких примеров стал эпизод во время полномасштабной войны в Украине, когда российские военные обстреляли Ан-2, приняв его за украинский беспилотник. Несмотря на несколько десятков попаданий из стрелкового оружия и зенитной артиллерии, самолет не только продолжил полет, но и благополучно приземлился. Этот случай показывает, что конструкция Ан-2 обладает исключительными качествами, которые делают ее идеальной основой для новых разработок.

Важно

Россияне создали дрон из "кукурузника" Ан-2: "Партизан" имеет американский двигатель и винт

Напомним, в РФ прошел летные испытания беспилотник "Партизан", который был создан на базе винтового самолета Ан-2. Примечательно, что российские конструкторы оснастили аппарат американским двигателем Honeywell TPE331-12UAN, мощностью 1100 л.с.