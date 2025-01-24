"Кукурузник" подвійного призначення: у Китаї випустили партію безпілотників HY100 на базі Ан-2

Розробники позиціонують HY100 як цивільний апарат для сільського господарства та логістики. Однак, на думку експертів, він може виконувати розвідувальні або навіть бойові завдання.

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Китайська компанія Ursa Aeronautica оголосила про запуск серійного виробництва безпілотних літальних апаратів HY100, створених на базі копії літака Ан-2, відомої як Y-5. Перша партія HY100 зійшла з конвеєра 20 січня, повідомило видання China Daily.

Зовні дрон нагадує свого попередника — "кукурузника", але його функціональність значно ширша. HY100 здатний підняти в повітря до 1,9 тонни вантажу при максимальній злітній масі 5,25 тонни. Радіус дії становить вражаючі 1800 кілометрів, а в повітрі апарат може перебувати до 10,6 годин.

Унікальною особливістю став режим польоту на мінімальній висоті — всього 4 метри, що ускладнює його виявлення і робить привабливим для виконання прихованих операцій.

Цивільний чи військовий?

Офіційно HY100 представлений як цивільний дрон, призначений для сільського господарства і логістики. Компанія заявляє, що апарат ідеально підходить для обприскування полів і доставки вантажів на великі відстані.

Однак, на думку оглядачів Defense Express, його характеристики дозволяють припустити інше. Наприклад, виконання завдань в аграрній галузі вимагає складного маршруту польоту, а це безпосередньо вказує на можливість використання дрона для розвідувальних або навіть бойових цілей.

Питання подвійного призначення подібних розробок стає дедалі актуальнішим. HY100 вже зараз може слугувати інструментом для доставки вантажів в умовах бойових дій, а за умови доопрацювання — виконувати функції розвідувального або навіть ударного безпілотника.

Цікаво, що HY100 заснований на конструкції Y-5 — китайської копії Ан-2. Літаки цього типу досі використовуються у НВАК, де на озброєнні перебувають близько 70 легких транспортних машин. Такий вибір платформи було зроблено невипадково. Конструкція Ан-2 славиться своєю живучістю, що неодноразово доводилося на практиці, підкреслили експерти.

Одним із яскравих прикладів став епізод під час повномасштабної війни в Україні, коли російські військові обстріляли Ан-2, прийнявши його за український безпілотник. Попри кілька десятків влучань зі стрілецької зброї та зенітної артилерії, літак не тільки продовжив політ, а й безнапасно приземлився. Цей випадок показує, що конструкція Ан-2 має виняткові якості, які роблять її ідеальною основою для нових розробок.

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Росіяни створили дрон з "кукурудзяника" Ан-2: "Партизан" має американський двигун та гвинт

Нагадаємо, в РФ пройшов льотні випробування безпілотник "Партизан", який був створений на базі гвинтового літака Ан-2. Примітно, що російські конструктори оснастили апарат американським двигуном Honeywell TPE331-12UAN, потужністю 1100 к.с.