Російський дрон-"кукурузник" пройшов льотні випробування: двигун зі США його не підвів

Дрон "Партизан" має підвищені злітно-посадкові характеристики. Цього вдалося досягти завдяки американському двигуну і нестандартній аеродинаміці.

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Побудований у Росії БПЛА на базі літака-"кукурузника" Ан-2, пройшов льотні випробування, після чого стали відомі нові подробиці про нього, пише видання "Военное обозрение".

Як уже повідомляв Фокус, дрон, який отримав назву "Партизан", — це, по суті, літак ТВС-2ДТС (аналог "кукурузника" Ан-2), але безекіпажний. Біплан зроблений із композитних матеріалів, має дещо витягнутий фюзеляж, де міститься мотор, кабіна для пілота і для пасажира. Його верхні крила з'єднані з нижніми широкими стійками, а хвостове оперення залишили без змін.

Приводить дрон у рух силова установка виробництва США — Honeywell TPE331-12UAN. Потужність цього мотора становить 1100 к.с. Також конструкція включає повітряний 5-лопатевий гвинт, що тягне, від американської компанії Hartzell Propeller. Є на борту і ще одна рухова установка, що приводить у рух 8 електродвигунів із гвинтами, розташованими на нижніх крилах.

Honeywell TPE331-12UAN створює тягу і приводить БПЛА в рух, а електромотори, що обдувають нижню площину пристрою, підвищують ефективність його аеродинаміки. Також завдяки додатковим гвинтам, дрон може летіти на низькій швидкості, не втрачаючи стійкості, впевненіше сідає і злітає. Причому злітно-посадкова смуга йому не потрібна — достатньо майданчика в 50 м. Згідно з розрахунками, "Партизан" може досягти максимальної швидкості польоту в 350 км/год, і мінімальної 50 км/год без загрози звалювання.

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Росіяни створили дрон з "кукурудзяника" Ан-2: "Партизан" має американський двигун та гвинт

Незважаючи на те, що БПЛА може керувати пілот, він має в своєму розпорядженні систему автоматичного управління. Вона дає можливість керувати безпілотником за допомогою пульта.

Розробники заявляють, що "Партизан" перевозитиме пасажирів, вантажі, братиме участь у пошуково-рятувальних операціях та експлуатуватиметься сільськогосподарським сектором.

Видання підкреслює, що дрон-"кукурузник" ще не пройшов усіх необхідних перевірок, тому є ймовірність, що машину доопрацьовуватимуть.

Раніше ми писали про те, що РФ хоче застосувати "кукурузники" Ан-2 з "Ланцетами" проти ППО України. У Росії багато літаків Ан-2, так званих "кукурузників". Якщо задум буде реалізовано, він створить додаткове навантаження на ППО України.