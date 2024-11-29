Огромная дыра: как выглядит Ан-2, который россияне перепутали с украинским БПЛА (видео)

Российские медиа утверждают, что члены экипажа чудом остались живы после того, как по ним открыли огонь в Башкирии. А вот аналитики Defense Express отметили живучесть самолета.

Россияне перепутали самолет Ан-2 с украинским беспилотником и открыли по нему огонь. Спустя несколько дней в сети появились фотографии, как он выглядит после обстрела. В Defense Express проанализировали живучесть самолета.

Произошел инцидент 26 ноября в республике Башкортостан. Россияне начали обстреливать в Салавате "Кукурузник" Ан-2, который залетел в запретную зону и из-за темного времени суток был принят за ударный дрон.

Пролетал борт над нефтеперерабатывающим заводом "Газпром нефтехим Салават", который ранее уже подвергался атакам украинских БПЛА, поэтому россияне и открыли огонь.

Оказалось, что это самолет Ан-2, принадлежащий компании "Лайт Эйр", который выполнял плановый полет Уфа-Салават-Уфа для проведения инфракрасной съемки, писало российское медиа Baza. Все было согласовано, однако привело к последствиям.

"В результате стрельбы у самолета произошла утечка топлива, после чего КВС принял решение вернуться в Уфу. Спустя еще 40 минут самолет смог сесть в местном аэропорту. Во время осмотра в фюзеляже самолета было обнаружено три отверстия от пуль", — говорится в сообщении.

Позже оказалось, что один из членов экипажа едва не погиб по время обстрела, ведь пули прошили насквозь его одежду и чудом не задели самого мужчину. На опубликованном в сети ролике также можно заметить, как выглядит сам борт после обстрела — он превратился в решето. В корпусе десятки следов от пуль, а на крыле — огромная дыра, писали в Baza.

Аналитики Defense Express утверждают, что этот инцидент вызывает достаточно спорные эмоции, ведь, с одной стороны, противовоздушная оборона противника за 1 400 километров от Украины показала высокий результат в поражении воздушной цели.

"Но, несмотря на довольно плотный обстрел, ни один критически важный узел самолета существенных повреждений не получил. И даже пробоина в крыле не задела топливную систему, потому что шесть баков общим объемом в 1 200 литров размещаются в верхнем крыле", — говорится в сообщении.

Создан Ан-2 выдающимся украинским авиаконструктором Олегом Антоновым, напоминают аналитики, и самолет в очередной раз доказал свою живучесть. Разработан он был после Второй мировой войны и предназначался не только для гражданской авиации.

Советские воздушные силы приняли борт на вооружение в 1948 году, а опыт проектирования самолетов с целью повышения их шансов на выживаемость под зенитным огнем в то время был накоплен просто огромный.

"Именно этот массив опыта и знаний сейчас объективно возвращает свою значимость из-за повторного активного распространения зенитных систем на основе малокалиберных автоматических пушек и пулеметов. И поэтому при проектировании тех же дальнобойных дронов совсем не лишним будет сдуть пыль с наработок 1940-х годов, еще "доракетной эры", — подытожили аналитики.

Напомним, 29 ноября сообщалось, что Силы обороны во второй раз нанесли удар по нефтебазе в Ростовской области, где заправляли ВС РФ. ВСУ уже атаковали объект несколько месяцев назад. Нефтебаза "Атлас" является частью российского ВПК, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ.