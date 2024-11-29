В Силах обороны во второй раз нанесли удар по нефтебазе в Ростовской области, где заправляли ВС РФ

Силы обороны уже атаковали объект несколько месяцев назад. Нефтебаза "Атлас" является частью российского ВПК, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ.

В Ростовской области Силы обороны Украины поразили нефтебазу. В результате прилетов она вспыхнула по меньшей мере в двух местах. Также в рамках спецоперации была уничтожена радиолокационная станция ЗРК "Бук", которую россияне разместили в Запорожье. Об этом сообщает "СтратКом ВСУ".

Так, в ночь на 29 ноября нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области РФ. В результате поражения возник пожар на территории объекта. Зафиксировано, фиксируется по меньшей мере два очага возгорания. Летом этого года указанная нефтебаза уже подвергалась атаке Сил обороны.

"Атлас" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ. Кроме этого, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств ПВО противника, уничтожена радиолокационная "Бук-М3" российских захватчиков. Цель находилась на временно оккупированной территории Запорожской области", — сообщили в Силах обороны.

Отмечается, что выполняли эти задачи подразделения Сил беспилотных систем, ССО ВСУ и ГУР Минобороны и тому подобное.

Напомним, что ранее в оккупированном Крыму военные РФ "сдали" партизанам координаты ЗРК С-400. Они жалуются на невыносимые условия службы и все чаще выражают желание вернуться домой.