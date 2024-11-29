В Силах оборони вдруге завдали удар по нафтобазі в Ростовській області, де заправляли ЗС РФ

Сили оборони уже атакували об’єкт кілька місяців тому. Нафтобаза "Атлас" є частиною російського ВПК, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ.

В Ростовській області Сили оборони України уразили нафтобазу. Внаслідок прильотів вона спалахнула щонайменше у двох місцях. Також в межах спецоперації було знищено радіолокаційну станцію ЗРК "Бук", яку росіяни розмістили на Запоріжжі. Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

Так, у ніч на 29 листопада завдано удару по нафтобазі "Атлас", що в Ростовській області РФ. В результаті ураження виникла пожежа на території обʼєкта. Зафіксовано, фіксується щонайменше два осередки займання. Влітку цього року вказана нафтобаза уже зазнавала атаки Сил оборони.

"Атлас" є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ. Окрім цього, в межах виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів ППО противника, знищено радіолокаційну "Бук-М3" російських загарбників. Ціль перебувала на тимчасово окупованій території Запорізької області", — повідомили в Силах оборони.

Зазначається, що виконували ці завдання підрозділи Сил безпілотних систем, ССО ЗСУ та ГУР Міноборони тощо.

Нагадаємо, що раніше в окупованому Криму військові РФ "здали" партизанам координати ЗРК С-400. Вони скаржаться на нестерпні умови служби і дедалі частіше висловлюють бажання повернутися додому.