Захотіли домашнього затишку: в Криму військові РФ "здали" партизанам координати ЗРК С-400
В "АТЕШі" говорять, що російські військові все частіше почали з ними контактувати і передавати необхідну інформацію.
В окупованому Криму російські вояки вже втомилися від війни проти України і вирішили, якщо не буде їхнього місця роботи, то вони швидше повернуться додому. Через це вони "здали" координати 4 ЗРК в Сакському районі. Про це повідомляють учасники партизанського руху "АТЕШ".
"Координатору нашого руху Кримом почали регулярно писати російські військовослужбовці, які служать у підрозділах ППО на півострові. Вони скаржаться на нестерпні умови служби і дедалі частіше висловлюють бажання повернутися додому. Один із таких військовослужбовців передав важливу інформацію про розміщення чотирьох установок С-400 "Тріумф" та складів ракет до них у Сакському районі, неподалік Євпаторії", — йдеться в повідомленні.
Отримані дані українські партизани в Криму передали Силам оборони "для оперативного реагування".
"Такий успіх став можливим завдяки роботі нашого руху та готовності російських солдатів співпрацювати", — резюмували партизани "АТЕШу".
Вони закликали жителів Криму до співпраці.
Нагадаємо, 27 листопада окупований Крим був атакований 4 десятками українських БпЛА і ракетами. Вибухи лунали в Севастополі та в районі військових аеродромів у Саках та Бельбеку.
Також повідомлялося, що над Чорноморським військово-морським училищем ім. Нахімова, яке розташоване в районі військово-морського училища в Стрілецькій бухті в Севастополі, здіймався дим.