Захотели домашнего уюта: в Крыму военные РФ "сдали" партизанам координаты ЗРК С-400

В "АТЕШе" говорят, что российские военные все чаще начали с ними контактировать и передавать необходимую информацию.

В оккупированном Крыму российские военные уже устали от войны против Украины и решили, если не будет их места работы, то они скорее вернутся домой. Поэтому они "сдали" координаты 4-х ЗРК в Сакском районе. Об этом сообщают участники партизанского движения "АТЕШ".

"Координатору нашего движения по Крыму начали регулярно писать российские военнослужащие, которые служат в подразделениях ПВО на полуострове. Они жалуются на невыносимые условия службы и все чаще выражают желание вернуться домой. Один из таких военнослужащих передал важную информацию о размещении четырех установок С-400 "Триумф" и складов ракет к ним в Сакском районе, недалеко от Евпатории", — говорится в сообщении.

Полученные данные украинские партизаны в Крыму передали Силам обороны "для оперативного реагирования".

"Такой успех стал возможным благодаря работе нашего движения и готовности российских солдат сотрудничать", — резюмировали партизаны "АТЕШа".

Они призвали жителей Крыма к сотрудничеству.

Напомним, 27 ноября оккупированный Крым был атакован 4 десятками украинских БпЛА и ракетами. Взрывы раздавались в Севастополе и в районе военных аэродромов в Саках и Бельбеке.

Также сообщалось, что над Черноморским военно-морским училищем им. Нахимова, которое расположено в районе военно-морского училища в Стрелецкой бухте в Севастополе, поднимался дым.