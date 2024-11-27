В оккупированном Крыму прогремели взрывы: под атакой военные аэродромы, — соцсети

Местные жители сообщают о по меньшей мере 40 беспилотниках и большом взрыве в Севастополе. Оккупанты опасаются налета "Нептунов".

В оккупированном Крыму утром, 27 ноября, громко. Оккупанты сообщают о ракетной атаке на военный аэродром в Бельбеке и Саках. Об этом пишет телеграм-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что с утра оккупированный полуостров атакуют стаи БпЛА. Взрывы раздаются в районе Севастополя, Бельбека и Новофедоровки. Беспилотники заходят в несколько волн.

"А на аэродроме Бельбек снова стреляет росППО. На аэродроме в Новофедоровке снова отстреливается росПВО. В Севастополе слышны громкие взрывы", — говорится в сообщении.

Местные жители пишут, что в небе зафиксировали около 4 десятков БпЛА. Также на полуострове в ожидании ударов "Нептунов".

Как пишет телеграм-канал, подписчики не могут сориентироваться, взрывы в Крыму это работа ПВО или "прилеты". Впрочем, впоследствии телеграм-канал сообщил о масштабном взрыве в Севастополе, похожем на прилет. Над военно-морским училищем в Стрелецкой бухте Севастополя поднимается дым.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО.

"По предварительной информации, уже сбиты две воздушные цели над акваторией в районе Северной стороны. Все службы приведены в состояние боевой готовности. В Севастополе продолжается отражение комбинированной атаки ВСУ. По предварительной информации, в районе Качи над акваторией сбиты 2 БпЛА. Также, по информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент зафиксирована информация о падении обломков в районе Орловки рядом с Качинским шоссе", — сообщил он.

Напомним, что 25 ноября "Атеш" сообщил, что примерно половина семей российских офицеров Росгвардии выехали с полуострова из-за возможной высадки украинского десанта и боевых столкновений в Евпатории.