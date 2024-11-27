В окупованому Криму пролунали вибухи: під атакою військові аеродроми, — соцмережі

Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 40 безпілотників та великий вибух в Севастополі. Окупанти побоюються нальоту "Нептунів".

В окупованому Криму зранку, 27 листопада, гучно. Окупанти повідомляють про ракетну атаку на військовий аеродром в Бельбеку та Саках. Про це пише телеграм-канал "Крымский ветер".

Зазначається, що від ранку окупований півострів атакують зграї БпЛА. Вибухи лунають в районі Севастополя, Бельбека та Новофедорівки. Безпілотники заходять у кілька хвиль.

"А на аеродромі Бельбек знову стріляє росППО. На аеродромі в Новофедорівці знову відстрілюється росППО. У Севастополі чути гучні вибухи", — йдеться в повідомленні.

Місцеві жителі пишуть, що в небі зафіксували близько 4 десятків БпЛА. Також на півострові в очікуванні ударів "Нептунів".

Як пише телеграм-канал, підписники не можуть зорієнтуватися, чи вибухи в Криму це робота ППО, чи "прильоти". Втім, згодом телеграм-канал повідомив про масштабний вибух в Севастополі, схожий на прильот. Над військово-морським училищем у Стрілецькій бухті Севастополя піднімається дим.

Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що у Севастополі військові відбивають атаку ЗСУ, працює ППО.

"За попередньою інформацією, вже збиті дві повітряні цілі над акваторією в районі Північної сторони. Усі служби приведені у стан бойової готовності. У Севастополі триває відбиття комбінованої атаки ЗСУ. За попередньою інформацією, в районі Качі над акваторією збито 2 БпЛА. Також, за інформацією від Рятувальної служби Севастополя, на цей момент зафіксовано інформацію про падіння уламків у районі Орлівки поряд із Качинським шосе", — повідомив він.

Нагадаємо, 25 листопада "Атеш" повідомив, що приблизно половина сімей російських офіцерів Росгвардії виїхали з півострова через можливе висадження українського десанту і бойові зіткнення в Євпаторії.