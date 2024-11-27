Комбинированный удар по Крыму: в районе Севастополя прогремели взрывы (фото)

По предварительным данным, основной целью стали аэродромы "Бельбек" и "Саки", которые были атакованы БПЛА и крылатыми ракетами.

Во временно оккупированном Севастополе 27 ноября были слышны взрывы. По предварительной информации, над Черноморским военно-морским училищем им. Нахимова, который расположен в районе военно-морского училища в Стрелецкой бухте, поднимается дым. Об этом сообщает канал "Крымский ветер".

По данным очевидцев, в черте города слышна работа российской ПВО — сообщается о пусках ракет и стрельбе зенитных систем.

Фото: Соцсети

Канал "ЧП Севастополь" в свою очередь пишет, что по Крымскому полуострову был нанесен комбинированный удар с применением около 40 беспилотников, ракет "Нептун", и, предположительно, британских крылатых ракет Storm Shadow.

Основной целью удара стал аэродром "Бельбек" на северо-западе и прилегающие объекты, утверждают ведущие каналы, однако официального подтверждения со стороны украинских военных не было.

На момент публикации о последствиях комбинированного удара неизвестно, но "губернатор" города Михаил Развожаев сообщил о "падении обломков" БПЛА в районе Орловки рядом с Качинским шоссе в Севастополе.

Аэродром "Бельбек" в Крыму

Кроме того, сообщают о работе российской ПВО в районе аэродрома "Саки" в Новофедоровке, где прогремело четыре взрыва. Возможно речь идет о нескольких волнах атаки, так как российские мониторинговые каналы предупреждают об угрозе повторного удара с применением ракет.

Напомним, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр 26 ноября заявил, что НАТО — оборонный альянс, и в случае нападения сразу же будет ответ. По его словам, эффективнее не ждать российских атак, а ударить первыми по пусковым установкам в РФ.