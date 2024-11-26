"Будем ждать": в НАТО спланировали, когда и куда нанесут удар по РФ

Эффективнее не ждать, а ударить первыми по пусковым установкам в России, если она на нас нападет, считает адмирал Роб Бауэр.

НАТО не будет атаковать Россию первым, но в случае нападения сразу же будет ответ. Первыми поразят пусковые установки РФ. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр во время дискуссии в European Policy Centre.

"Я имею в виду, что раньше идея заключалась в том, что мы — оборонительный Альянс, поэтому мы будем сидеть и ждать, пока на нас не нападут. И тогда, когда на нас нападут, мы сможем сбить "стрелы" (ракеты. — Ред.), которые прилетят к нам. Но более разумно не только это делать, но и атаковать "стрелка", который находится в России, если Россия нападет на нас", — сказал адмирал.

Он добавил, что странам-участникам Альянса нужно уничтожать системы вооружений, которые могут использоваться для удара по странам НАТО.

"И, конечно, поскольку мы являемся оборонным союзом, нам придется взять на себя первый удар", — уточнил он.

Адмирал Роб Бауэр отметил, что страны должны больше инвестировать в противовоздушную оборону и запасаться дальнобойным оружием на фоне угрозы войны с РФ.

Напомним, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что война в Украине началась бы раньше, если бы она не заблокировала начало движения Киева в НАТО в 2008 году.