"Чекатимемо": в НАТО спланували, коли і куди завдадуть удару по РФ

Ефективніше не чекати, а вдарити першими по пускових установках в Росії, якщо вона на нас нападе, вважає адмірал Роб Бауер.

НАТО не буде атакувати Росію першим, але у разі нападу одразу ж буде відповідь. Першими уразять пускові установки РФ. Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час дискусії в European Policy Centre.

"Я маю на увазі, що раніше ідея полягала в тому, що ми — оборонний Альянс, тому ми сидітимемо і чекатимемо, поки на нас не нападуть. І тоді, коли на нас нападуть, ми зможемо збити "стріли" (ракети. — Ред.), які прилетять до нас. Але розумніше не тільки це робити, а й атакувати "стрільця", який перебуває в Росії, якщо Росія нападе на нас", — сказав адмірал.

Він додав, що країнам-учасникам Альянсу потрібно знищувати системи озброєнь, які можуть використовуватися для удару по країнах НАТО.

"І, звичайно, оскільки ми є оборонним союзом, нам доведеться взяти на себе перший удар", — уточнив він.

Адмірал Роб Бауер зауважив, що країни мають більше інвестувати у протиповітряну оборону та запасатися далекобійною зброєю на тлі загрози війни з РФ.

Нагадаємо, ексканцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що війна в Україні розпочалася б раніше, якби вона не заблокувала початок руху Києва до НАТО у 2008 році.