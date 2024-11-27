Комбінований удар по Криму: у районі Севастополя прогриміли вибухи (фото)

За попередніми даними, основною ціллю стали аеродроми "Бельбек" і "Саки", які були атаковані БПЛА і крилатими ракетами.

У тимчасово окупованому Севастополі 27 листопада було чути вибухи. За попередньою інформацією, над Чорноморським військово-морським училищем ім. Нахімова, яке розташоване в районі військово-морського училища в Стрілецькій бухті, підіймається дим. Про це повідомляє канал "Кримський вітер".

За даними очевидців, у межах міста чути роботу російської ППО — повідомляють про пуски ракет і стрільбу зенітних систем.

Фото: Соцмережi

Канал "ЧП Севастополь" зі свого боку пише, що по Кримському півострову було завдано комбінованого удару із застосуванням приблизно 40 безпілотників, ракет "Нептун", і, імовірно, британських крилатих ракет Storm Shadow.

Основною метою удару став аеродром "Бельбек" на північному заході та прилеглі об'єкти, стверджують провідні канали, проте офіційного підтвердження з боку українських військових не було.

На момент публікації про наслідки комбінованого удару невідомо, але "губернатор" міста Михайло Развожаєв повідомив про "падіння уламків" БПЛА в районі Орлівки поруч із Качинським шосе в Севастополі.

Аеродром "Бельбек" у Криму

Крім того, повідомляють про роботу російської ППО в районі аеродрому "Саки" в Новофедорівці, де прогриміло чотири вибухи. Можливо, йдеться про кілька хвиль атаки, оскільки російські моніторингові канали попереджають про загрозу повторного удару із застосуванням ракет.

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер 26 листопада заявив, що НАТО — оборонний альянс, і в разі нападу одразу ж буде відповідь. За його словами, ефективніше не чекати російських атак, а вдарити першими по пускових установках у РФ.