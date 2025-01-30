Месть за Николаев: дроны ВСУ могут нести 250-килограммовые авиабомбы, — соцсети (фото)

Беспилотники ВСУ доставили ФАБ-250 к военному объекте РФ в Брянской области, рассказал представитель Сил обороны. На фото показали, что под фюзеляжем дрона была не только бомба.

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Украинские военные пристроили к БПЛА ВСУ боеголовку весом 250 кг. Беспилотника, неся под крыльями ФАБ-250, полетел в направлении Брянской области. На поверхности бомбы была надпись, которая напоминала россиянам о Николаеве и мирных людях, погибших от ракет ВС РФ. О новом достижении украинских БПЛА рассказали в Telegram-канале представителя Сил обороны "Николаевского Ванька".

Сообщение "Ванька" появилось в сети днем 30 января. В заметке указано, что бойцы 14 полка беспилотных авиационных комплексов (БпАК) прошлой ночью ударили по целям в "Брянской республике". Также автор напомнил, как россияне хвастались успешным сбиванием всех украинских дронов, которые атаковали территорию РФ.

"Много бомб еще придется сбивать", — пообещал он.

В заметке есть фото фюзеляжа дрона неустановленной модели. Видно, что к беспилотнику прикреплена авиабомба, вероятно, ФАБ-250. На бомбе надпись — "За Николаев". Отметим, тип боезаряда указали в аналитическом канале ВРБ, автор которого также заметил мину калибра 120 мм, предназначенную для удара по врагу.

БПЛА ВСУ — авиабомба ФАБ-250 под филеляжем Фото: Telegram / "Миколаївський Ваньок"

В соцсетях 14 полка БпАК пока нет подтверждения фото, которое показал "Николаевский Ванек". Об ударе также не писало украинское командование.

Автор сообщения не уточнил, какой именно беспилотник может поднять 250-килограммовый груз. Между тем ранее Фокус писал о дронах E-300 Enterprise, способных нести до 300 кг. В апреле 2024 года его могли применить для удара по заводу по производству "Шахедов" в Татарстане. Дрон добрался до города Елабуга, расположенного в 1 200 км от Украины.

БПЛА ВСУ — удар по РФ 30 января

Тем временем росСМИ писали о событиях в Брянской области, упомянутой "Ваньком". Россияне ночью и утром 30 января опубликовали серию видео, снятых в Брянской области. На видео — кадры пожара в районе населенных пунктов Климово, Новозыбково, Мамай.

Минобороны РФ заверило, что была атака двух БПЛА ВСУ, и все будьто бы сбиты. Впрочем, на фото из космоса видно четыре точки возгорания, а местные жители рассказали о пожаре на станции "Новозыбково" нефтепровода "Дружба".

Отметим, нефтепровод "Дружба" уже попадал под удар украинских средств поражения. Предыдущий такой случай произошел месяц назад, 30 декабря 2024 года. Минобороны РФ в тот день также отчитывалось, что силы ПВО сбили все дроны, но на кадрах с места удара видели зарево от пожара.

Напоминаем, 28 января ВС РФ ударили по Николаеву баллистической ракетой: было попадание в многоэтажку, погибли люди. Между тем 30 января россияне попали "Шахедом" по дому в Сумах и при этом пробили бетонные стены.