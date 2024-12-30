В РФ атакован нефтепровод "Дружба": росСМИ пишут об ударе дроном-ракетой "Пекло" (фото)

Российские медиа утверждают, что нефтепровод в Брянской области атаковали ВСУ реактивной ракетой-дроном "Пекло". В Украине событие пока не комментировали.

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Сегодня утром произошел удар ракетой-скважиной по нефтепроводу "Дружба" возле Брянска в России, сообщает российское медиа Mash.

Российские паблики показывают последствия атаки на нефтепровод "Дружба" в Брянске Фото: Telegram / Mash

Российские журналисты утверждают, что нефтепровод в районе города Новозыбкова возле Брянска атаковали Вооруженные силы Украины реактивной ракетой-дроном "Пекло".

По информации Mash, удар произошел 30 декабря около 4:30 утра в поселке Мамай. Сообщается, что сам трубопровод не пострадал, а разрушения претерпело лишь техническое здание на территории. О пострадавших среди людей информации нет.

В ВСУ на момент выхода материала не давали комментариев относительно атаки на российский нефтепровод.

Журналисты отмечают, что атакованный объект — последний пункт прокачки нефти перед границей с Европой.

Система магистрального нефтепровода "Дружба" в Европе

Российские медиа также вспомнили слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который 27 декабря угрожал Украине отключением электроэнергии, если Киев откажется от транзита российского газа с нового года.

В российских медиа утверждают, что нефтепровод "Дружба" поразили ВСУ Фото: Скриншот

Напомним, 29 декабря спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что в Крыму уничтожена вся военно-морская логистика РФ.

28 декабря в Генеральном штабе подтвердили, что ВСУ попали в склад "Шахедов" в РФ в Орловской области. Там россияне хранили, обслуживали и ремонтировали беспилотники.

Также 28 декабря в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщали о том, что на железнодорожном депо города Воскресенска в Московской области произошел взрыв. В ГУР рассказали, что в результате этого были уничтожены грузовые вагоны, которые оккупанты использовали для поставки ресурсов своей армии на передовую.