В Генштабе подтвердили, что ВСУ попали в склад хранения, обслуживания и ремонта "Шахедов" в РФ

В Генштабе сообщили, что БпЛА хранили в бетонном сооружении. По данным источников, в результате удара 2 российских военных погибли, еще 7 были госпитализированы с различными травмами.

Related video

Силы обороны Украины попали в склад "Шахедов" в Орловской области РФ. Боевая операция существенно уничтожила боевой потенциал врага. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"26 декабря Воздушные Силы ВС Украины вместе с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по защищенному объекту вооруженных сил РФ в Орловской области. В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе "Shahed", который состоял из ряда бетонных защищенных сооружений", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта боевая операция существенно снизила потенциал врага по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

В Генштабе отметили, что ВСУ знают о местах расположения объектов ВС РФ, и что работа по выявлению и поражению целей на территории агрессора будет продолжаться и в дальнейшем.

В соцсетях сообщалось, что склад поражен тремя ракетами Storm Shadow. Он располагался между селами Руднево и Цымбулово в Орловской области. По данным источников, в результате удара 2 российских военных погибли, еще 7 были госпитализированы с различными травмами.

Напомним, что Россия модернизировала дроны-камикадзе "Шахед" и оснастила их искусственным интеллектом. Из-за чего сейчас они могут летать автономно и сами охотиться на электростанции.

23 декабря сообщалось, что в РФ производят 2 000 "Шахедов" в месяц. Изначально на заводе в зоне "Алабуга" до сентября 2025 года планировалось произвести 6 000 "Шахедов", однако они готовы уже сейчас.