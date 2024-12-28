У Генштабі підтвердили, що ЗСУ влучили в склад зберігання, обслуговування та ремонту "Шахедів" в РФ

У Генштабі повідомили, що БпЛА зберігали у бетонній споруді. За даними джерел, внаслідок удару 2 російських військових загинуло, ще 7 було госпіталізовано з різними травмами.

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Сили оборони України поцілили в склад "Шахедів" в Орловській області РФ. Бойова операція суттєво знищила бойовий потенціал ворога. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"26 грудня Повітряні Сили ЗС України разом з іншими складовими Сил оборони завдали удару по захищеному об’єкту збройних сил РФ в Орловській області. Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе "Shahed", який складався з низки бетонних захищених споруд", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ця бойова операція суттєво знизила потенціал ворога з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

У Генштабі зазначили, що ЗСУ знають про місця розташування об’єктів ЗС РФ, і що робота з виявлення та ураження цілей на території агресора триватиме й надалі.

У соцмережах повідомлялося, що склад уражено трьома ракетами Storm Shadow. Він розташовувався між селами Руднєво та Цимбулове в Орловській області. За даними джерел, внаслідок удару 2 російських військових загинуло, ще 7 було госпіталізовано з різними травмами.

Нагадаємо, що Росія модернізувала дрони-камікадзе "Шахед" і оснастила їх штучним інтелектом. Через що зараз вони можуть літати автономно і самі полювати на електростанції.

23 грудня повідомлялося, що в РФ виробляють 2 000 "Шахедів" на місяць. Спочатку на заводі в зоні "Алабуга" до вересня 2025 року планувалось виробити 6 000 "Шахедів", однак вони готові вже зараз.