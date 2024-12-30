В РФ атаковано нафтопровід "Дружба": росЗМІ пишуть про удар дроном-ракетою "Пекло" (фото)

Російські медіа стверджують, що нафтопровід у Брянські області атакували ЗСУ реактивною ракетою-дроном "Пекло". В Україні подію наразі не коментували.

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Сьогодні вранці стався удар ракетою-дроном по нафтопроводу "Дружба" біля Брянська в Росії, повідомляє російське медіа Mash.

Російські пабліки показують наслідки атаки на нафтопровід "Дружба" у Брянську Фото: Telegram / Mash

Російські журналісти стверджують, що нафтопровід в районі міста Новозибкова біля Брянська атакували Збройні сили України реактивною ракетою-дроном "Пекло".

За інформацією Mash, удар стався 30 грудня близько 4:30 ранку в селищі Мамай. Повідомляється, що сам трубопровід не постраждав, а руйнування зазнала лише технічна будівля на території. Про постраждалих серед людей інформації немає.

В ЗСУ на момент виходу матеріалу не давали коментарів щодо атаки на російський нафтопровід.

Журналісти зазначають, що атакований об'єкт — останній пункт прокачування нафти перед кордоном з Європою.

Система магістрального нафтопроводу "Дружба" у Європі

Російські медіа також пригадали слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, який 27 грудня погрожував Україні відключенням електроенергії, якщо Київ відмовиться від транзиту російського газу з нового року.

У російських медіа стверджують, що нафтопровід "Дружба" вразили ЗСУ Фото: Скриншот

Нагадаємо, 29 грудня речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що в Криму знищено всю військово-морську логістику РФ.

28 грудня в Генеральному штабі підтвердили, що ЗСУ влучили в склад "Шахедів" в РФ в Орловській області. Там росіяни зберігали, обслуговували та ремонтували безпілотники.

Також 28 грудня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомляли про те, що на залізничному депо міста Воскресенська у Московській області стався вибух. В ГУР розповіли, що внаслідок цього були знищені вантажні вагони, які окупанти використовували для постачання ресурсів своїй армії на передову.