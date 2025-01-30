Атака дронов на РФ: загорелась станция нефтепровода "Дружба" под Брянском, детали (видео)

Беспилотники атаковали станцию "Новозыбково" нефтепровода "Дружба" в Брянской области, свидетельствуют кадры с места событий. Пожары видны из космоса, а Минобороны РФ уверяет, что все сбили.

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В ночь на 30 января жители Брянской области, региона, по которому проходит ветка нефтепровода "Дружба", пожаловались на громкие звуки взрывов. Впоследствии за окном они заметили пожар, который пылал, среди прочего, на станции "Новозыбково" рядом с Беларусью. В Минобороны РФ подтвердили ночную атаку беспилотников. Фокус собрал информацию об ударе по РФ и об угрозе российскому нефтепроводу.

Около часа ночи 30 января росСМИ начали публиковать кадры пожара рядом с тремя населенными пунктами в Брянской области — Климово, Новозыбково, Мамай. Именно по этой местности проходит нефтепровод "Дружба", подтвердили россияне. Местные жители свидетельствовали, что слышали громкие взрывы в районе станции "Новозыбково", по которой проходила ветка нефтепровода.

В Telegram-канале ASTRA уточнили происхождение заиграл на видео. Одно из них — на крайней северо-западной окраине Климово, возле ТЦ "Квартал". Вторая — над подстанцией "Новозыбково".

Атака БПЛА по РФ — детали событий 30 января

Губернатор Брянской области Александр Богомаз не комментировал ситуацию с ночным ударом по одному из регионов. Тем временем Минобороны РФ отчиталось о ночной атаке пяти украинских беспилотников. По словам российского ведомства, два из них якобы успешно сбили над Брянской областью, три — над Белгородской.

На карте пожаров NASA можно увидеть яркие точки в местности, по которой в ночь на 30 января могли ударить беспилотники. Яркие точки — пожары, следы от которых видны из космоса.

Атака БПЛА по РФ — карта FIRAMS 30 января Фото: FIRMS NASA

На Google Maps можно обозначить населенные пункты РФ, население которых жаловалось на ночную атаку дронов. Если наложить на карту схему нефтепровода "Дружба" от портала DW, то видно ветку, которая направляется через, ориентировочно, Новозыбково и далее на НПЗ в Мозыре в Беларуси. Еще одна ветка отходит на север и направляется из Унечи в нефтяной порт Усть-Луга под Санкт-Петербургом.

Атака БПЛА по РФ — карта взрывов 30 января Фото: Google Maps Атака БПЛА по РФ — карта фрагмента нефтепровода "Дружба" Фото: DW

Украинское командование не комментировало ночную атаку дронов на Брянскую область и нефтепровод "Дружба".

Отметим, 30 декабря 2024 года росСМИ уже жаловались на удар по ветке нефтепровода "Дружба" в Брянской области. Россияне уверяли, что по целям ударили дроны-ракеты "Ад".

Напоминаем, 29 января вспыхнуло в городе Кстово в Нижегородской области: кадры с места событий показывали, что пылает местный НПЗ.