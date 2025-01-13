Украина с начала января 2025 года остановила транзит российского газа в Евросоюз, однако транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" продолжается. Фокус узнал, почему Украина продолжает поставлять в Европу российскую нефть и чьи решения могут остановить этот транзит.

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Транзит нефти из России в страны Европы в 2025 году продолжается. Эксперты отмечают: таким образом страна-агрессор продолжает зарабатывать нефтедоллары. Между тем, в Кабмине ссылаются на международные договоренности, объясняя необходимость продолжения транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Что происходит и возможно ли решение о полном прекращении транзита российской нефти по территории Украины?

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Украина в течение прошлого года транспортировала по южной ветке нефтепровода "Дружба" около 11,36 млн т российской нефти, а всего за 2022-2024 годы по этому нефтепроводу ушло в Европу 39,4 млн тонн нефти из России. Об этом сообщили в материале издания ExPro Crude Oil & Condensate Weekly.

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По сравнению с 2023 годом объемы транзита упали на 16%. Больше всего российской нефти в прошлом году было поставлено в Венгрию — более 4,7 млн т. Между тем, в Словакию было транспортировано 3,9 млн т нефти (-15%) и в Чехию — 2,7 млн т (-35%).

По оценкам ExPro, Украина получила почти 10 млрд грн или 250 млн долларов за транзит российской нефти в 2024 году.

Венгерская MOL Nyrt заключила контракт о транзите нефти с компанией "Укртранснафта", однако по нефтепроводу через Украину идет российская нефть

В целом соглашение на транспортировку российской нефти было подписано в 2019 году со сроком действия до конца 2029 года. Вследствие санкций Украины против российской компании "Лукойл" в 2024 году новым заказчиком услуг транспортировки с 9 сентября стала венгерская MOL Nyrt., которая покупает российскую нефть на белорусско-украинской границе.

По сравнению с 2023 годом объемы транзита нефти по территории Украины в прошлом году упали на 16% Фото: УНИАН

Однако эксперты говорят, что смена заказчика не означает, что по трубопроводу идет другая нефть. "Это такая же российская нефть идет по нефтепроводу "Дружба" в страны Европейского союза", — отметил в разговоре с Фокусом директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По подсчетам эксперта, Россия благодаря продаже нефти странам ЕС через нефтепровод "Дружба" получает немалые валютные доходы — более 5 млрд долларов ежегодно.

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"Было уже ранее решение СНБО о прекращении транзита нефти компании "Лукойл". Но потом возникла ситуация, когда точку купли-продажи нефти перенесли на таможенную границу Беларуси. И там по сути "Лукойл" покупает нефть на таможенной территории Беларуси, а потом уже не Лукойл, а венгерская MOL Nyrt заключает контракт о транзите нефти с компанией "Укртранснафта". Но это не меняет факта, что Россия продолжает зарабатывать на продаже нефти. Просто поменялся субъект заключения контракта с украинской компанией — теперь это венгерская компания", — рассказал Владимир Омельченко.

Прекращать или нет: что будет с транзитом российской нефти и чьи решения могут повлиять на остановку транзита

В начале января в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О запрете транзита нефти и газа через территорию Украины во время военного положения". В пояснительной записке указано, что в течение 2024 года транзитом через Украину все еще проходило около 15 млрд м кубометров газа и 14,5 млн т нефти российского происхождения, что ежегодно приносит врагу почти 12 млрд. долларов и непосредственно пополняет его военный бюджет (что составляет до 10% последнего). "Последние исследования доказывают, что уже отсутствуют угрозы для рынков ЕС в случае прекращения транзита нефти и газа через Украину. К сожалению, несколько стран ЕС (прежде всего, Венгрия и Словакия) ставят свои краткосрочные экономические интересы выше интересов ЕС и духа санкций против РФ, и до сих пор активно закупают нефть и газ российского происхождения, которые транзитируются Украиной, даже несмотря на наличие возможности импорта из других источников. Таким образом, они продолжают платить миллиарды долларов агрессору, которые позже возвращаются в Украину в виде смертоносных воздушных атак ударными дронами и ракетами. Транзит через Украину практически является формой поддержки нами продажи энергоносителей агрессором для питания своего бюджета войны", — говорится в пояснительной к законопроекту.

Между тем, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорит, что остановка транзита нефти по нефтепроводу "Дружба" будет нарушением Украиной договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Денис Шмыгаль заявил, что нарушение Украиной своих международных обязательств может быть использовано как основание для привлечения страны к ответственности за остановку бесперебойных поставок нефти в ЕС Фото: Кабинет Министров Украины

"Транзит нефти по территории Украины осуществляется в соответствии с положениями договора к Энергетической хартии и Соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также соответствует условиям шестого пакета санкций ЕС", — сказал Шмыгаль во время "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 10 января, передает ИА "Интерфакс-Украина". По его словам, нарушение Украиной своих международных обязательств может быть использовано как основание для привлечения страны к ответственности за остановку бесперебойных поставок нефти, в частности, в Венгрию, Словакию и Чехию, и выдвижения соответствующих финансовых условий после международного арбитража.

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По мнению энергоэксперта Владимира Омельченко, прекратить транзит российской нефти Украина все же имеет полное право.

"Денис Шмыгаль среди причин продолжения транзита назвал Энергетическую хартию, но на самом деле, видимо, все же речь об Энергетическом сообществе. Там действительно есть оговорка, что мы не имеем права ограничивать транзит из третьих стран на территорию Европейского Союза. Но нигде не сказано в Соглашении об Ассоциации и в других европейских документах, что Украина обязана это делать в условиях войны. Что она обязана предоставлять транзитные услуги стране-агрессору. Нигде такого не сказано. Война — это обстоятельства непреодолимой силы. По сути, это форс-мажор. А в каждом контракте есть ссылка на форс-мажорные обстоятельства. И этот абсолютный форс-мажор может быть основанием для прекращения компанией "Укртранснафта" транзита нефти", — отметил в комментарии Фокусу Владимир Омельченко.

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По его мнению, остановка транзита по нефтепроводу "Дружба" полностью соответствовала бы тренду, который сейчас происходит в мире относительно санкционной политики против России. "Это бы поддержало эту санкционную политику, потому что в противном случае выглядит странно и абсурдно, когда США, Европейский Союз, другие страны усиливают нефтяные санкции, а Украина, которая является жертвой агрессии, продолжает транспортировать российскую нефть", — объяснил Владимир Омельченко. И добавил: существует необходимость донести позицию Украины европейским партнерам (относительно остановки транзита, — ред.), а также принять решение СНБО о санкциях в отношении транзита российской нефти.

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О том, что Украина имеет право и может без риска каких-то юридических последствий остановить транзит нефти, говорит и Сергей Макогон, экс-глава компании "Оператор ГТС Украины", энергетический эксперт. "Можем прекратить это соглашение по пункту "форс-мажор", потому что война (объявленная или нет) является 100% фактом наступления форс-мажора. Вряд ли российская Транснафта сможет что-то получить в арбитраже с Укртранснафты. Никаких контрактов с европейцами на транзит российской нефти не существует. Или Украина просто может ввести санкции на транзит российской нефти. Поэтому остановить транзит нефти и лишить Россию значительных доходов от экспорта нефти вполне возможно. И это нужно делать", — уверен эксперт.