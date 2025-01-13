Україна з початку січня 2025 року зупинила транзит російського газу до Євросоюзу, проте транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" продовжується. Фокус дізнався, чому Україна продовжує постачати в Європу російську нафту та чиї рішення можуть зупинити цей транзит.

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Транзит нафти з Росії до країн Європи у 2025 році триває. Експерти наголошують: таким чином країна-агресор продовжує заробляти нафтодолари. Тим часом, у Кабміні посилаються на міжнародні домовленості, пояснюючи необхідність продовження транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба". Що відбувається та чи можливе рішення про повне припинення транзиту російської нафти територією України?

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Україна протягом минулого року транспортувала південною гілкою нафтопроводу "Дружба" близько 11,36 млн т російської нафти, а усього за 2022-2024 роки цим нафтопроводом пішло до Європи 39,4 млн тонн нафти з Росії. Про це повідомили у матеріалі видання ExPro Crude Oil & Condensate Weekly.

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Порівняно з 2023 роком обсяги транзиту впали на 16%. Найбільше російської нафти у минулому році було поставлено до Угорщини – понад 4,7 млн т. Тим часом, до Словаччини було транспортовано 3,9 млн т нафти (-15%) та до Чехії – 2,7 млн т (-35%).

За оцінками ExPro, Україна отримала майже 10 млрд грн або 250 млн доларів за транзит російської нафти у 2024 році.

Угорська MOL Nyrt уклала контракт про транзит нафти з компанією "Укртранснафта", проте нафтопроводом через Україну іде російська нафта

Загалом угода на транспортування російської нафти була підписана у 2019 році з терміном дії до кінця 2029 року. Внаслідок санкцій України проти російської компанії "Лукойл" в 2024 році новим замовником послуг транспортування з 9 вересня стала угорська MOL Nyrt., яка купує російську нафту на білорусько-українському кордоні.

Порівняно з 2023 роком обсяги транзиту нафти територією України минулого року впали на 16% Фото: УНІАН

Проте експерти кажуть, що зміна замовника не означає, що трубопроводом іде інша нафта. "Це так само російська нафта іде нафтопроводом "Дружба" до країн Європейського союзу", — зазначив у розмові з Фокусом директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. За підрахунками експерта, Росія завдяки продажу нафти країнам ЄС через нафтопровід "Дружба" отримує чималі валютні доходи – понад 5 млрд доларів щорічно.

Експерти вважають, що транзит нафти територією України варто припинити хоча б з огляду на загальний світовий тренд санкційної політики стосовно російської нафти

"Було вже раніше рішення РНБО про припинення транзиту нафти компанії "Лукойл". Але потім виникла ситуація, коли точку купівлі-продажу нафти перенесли на митний кордон Білорусі. І там по суті "Лукойл" купує нафту на митній території Білорусі, а потім вже не Лукойл, а угорська MOL Nyrt укладає контракт про транзит нафти з компанією "Укртранснафта". Але це не змінює факту, що Росія продовжує заробляти на продажі нафти. Просто помінявся суб'єкт укладання контракту з українською компанією – тепер це угорська компанія", — розповів Володимир Омельченко.

Припиняти чи ні: що буде з транзитом російської нафти і чиї рішення можуть вплинути на зупинку транзиту

На початку січня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про заборону транзиту нафти та газу через територію України під час воєнного стану". У пояснювальній записці вказано, що протягом 2024 року транзитом через Україну все ще проходило близько 15 млрд м кубометрів газу та 14,5 млн т нафти російського походження, що щорічно приносить ворогу майже 12 млрд. доларів та безпосередньо поповнює його військовий бюджет (що складає до 10% останнього). "Останні дослідження доводять, що вже відсутні загрози для ринків ЄС у разі припинення транзиту нафти та газу через Україну. На жаль, кілька країн ЄС (насамперед, Угорщина та Словаччина) ставлять свої короткострокові економічні інтереси вище інтересів ЄС та духу санкцій проти рф, і досі активно закуповують нафту та газ російського походження, які транзитуються Україною, навіть попри наявність можливості імпорту з інших джерел. Таким чином, вони продовжують сплачувати мільярди доларів агресору, які пізніше повертаються до України у вигляді смертоносних повітряних атак ударними дронами та ракетами. Транзит через Україну практично є формою підтримки нами продажу енергоносіїв агресором для живлення свого бюджету війни", — йдеться у пояснювальній до законопроєкту.

Тим часом, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль каже, що зупинка транзиту нафти нафтопроводом "Дружба" буде порушенням Україною договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.

Денис Шмигаль заявив, що порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти в ЄС Фото: Кабінет Міністрів України

"Транзит нафти територією України здійснюється відповідно до положень договору до Енергетичної хартії та Угоди про асоціацію з ЄС щодо забезпечення свободи транзиту, а також відповідає умовам шостого пакету санкцій ЄС", — сказав Шмигаль під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді 10 січня, передає ІА "Інтерфакс-Україна". За його словами, порушення Україною своїх міжнародних зобов'язань може бути використане як підстава для притягнення країни до відповідальності за зупинку безперебійного постачання нафти, зокрема, в Угорщину, Словаччину та Чехію, і висунення відповідних фінансових умов після міжнародного арбітражу.

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На думку енергоексперта Володимира Омельченка, припинити транзит російської нафти Україна все ж має повне право.

"Денис Шмигаль серед причин продовження транзиту назвав Енергетичну хартію, але насправді, мабуть, все ж мова про Енергетичне співтовариство. Там дійсно є застереження, що ми не маємо права обмежувати транзит з третіх країн до території Європейського Союзу. Але ніде не сказано в Угоді про Асоціацію і в інших європейських документах, що Україна зобов'язана це робити в умовах війни. Що вона зобов'язана надавати транзитні послуги країні-агресору. Ніде такого не сказано. Війна — це обставини непереборної сили. По суті, це форс-мажор. А у кожному контракті є посилання на форс-мажорні обставини. І цей абсолютний форс-мажор може бути підставою для припинення компанією "Укртранснафта" транзиту нафти", — зазначив у коментарі Фокусу Володимир Омельченко.

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На його думку, зупинка транзиту нафтопроводом "Дружба" повністю відповідала б тренду, який зараз відбувається в світі стосовно санкційної політики проти Росії. "Це би підтримало цю санкційну політику, тому що в іншому випадку виглядає дивно і абсурдно, коли США, Європейський Союз, інші країни посилюють нафтові санкції, а Україна, що є жертвою агресії, продовжує транспортувати російську нафту", — пояснив Володимир Омельченко. І додав: існує потреба донести позицію України європейським партнерам (стосовно зупинки транзиту, — ред..), а також ухвалити рішення РНБО про санкції стосовно транзиту російської нафти.

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Про те, що Україна має право і може без ризику якихось юридичних наслідків зупинити транзит нафти, каже і Сергій Макогон, екс-очільник компанії "Оператор ГТС України", енергетичний експерт. "Можемо припинити цю угоду по пункту "форс-мажор", бо війна (оголошена або ні) є 100% фактом настання форс-мажору. Навряд чи російська Транснафта зможе щось отримати в арбітражі з Укртранснафти. Ніяких контрактів з європейцями на транзит російської нафти не існує. Або Україна просто може ввести санкції на транзит російської нафти. Тому зупинити транзит нафти та позбавити Росію значних доходів від експорту нафти цілком можливо. І це потрібно робити", — впевнений експерт.