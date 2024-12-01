Велика Британія запровадила санкції проти 30 танкерів тіньового флоту Росії, які транспортують нафту і нафтопродукти на мільярди фунтів стерлінгів. Чому нафта та нафтопродукти все ще становлять велику частку доходів Кремля і що в силі вплинути на ситуацію, докладно у матеріалі Фокусу.

Росія продовжує заробляти гроші на продажі нафти через тіньовий танкерний флот, який третій рік поспіль, відіграє ключову роль у підтримці експортного потенціалу країни-агресорки на тлі міжнародних санкцій і підтримки війни в Україні. Він забезпечує третину доходів, активно впливає на світовий ринок нафти та створює екологічні ризики. І навіть розширення санкцій проти нього, зокрема, Британії, не дає приводу для оптимізму. Фокус проаналізував ситуацію.

Санкції проти танкерів та страхових компаній РФ: чи це потужні заходи впливу

Днями Велика Британія запровадила санкції проти 30 танкерів тіньового флоту Росії, які транспортують нафту і нафтопродукти на мільярди фунтів стерлінгів, про що було повідомлено британським урядом. Такий санкційний пакет є найбільшим цієї країни проти тіньового флоту РФ. Також під обмежувальні заходи потрапили страхові компанії "АльфаСтрахование" і "ВСК", які його забезпечують.

Велика Британія запровадила санкції проти 30 танкерів тіньового флоту Росії, які транспортують нафту і нафтопродукти на мільярди фунтів стерлінгів

В уряді ВБ підкреслили, що доходи від нафти є важливим джерелом фінансування незаконної війни РФ в Україні. Також тіньовий флот становить значні ризики для світової торгівлі. Багато суден використовують оманливі способи судноплавства та становлять небезпеку для навколишнього середовища — багато танкерів відверто ігнорують основні стандарти безпеки, що збільшує ймовірність катастрофічних розливів нафти.

Кремль поставив завдання воювати проти України на виснаження Фото: РИА

Проте, як зазначив енергоекперт Андріан Прокіп, такі кроки країни-союзниці України назвати потужними ніяк не можна.

"По-перше, кількість субʼєктів, на які накладено санкції, в рази менша ніж тих, що оперують на ринку. По-друге, навіть перебуваючи під санкціями, танкери можуть і далі доставляти російську нафту та заробляти мільярди нафтодоларів. Ці санкції ніяк не зачіпають судна, які рухаються безпосередньо між портами російськими та країн-покупців, які не підтримують санкцій, як-от Китай та Індія. А окрім цього, судна тіньового флоту, навіть якщо вони під санкціями, можуть перевантажувати нафту на інші танкери, які доставляють ресурс навіть у Європу", — написав Прокіп.

Тіньовий флот — це система з декількох танкерів, що використовують для уникнення міжнародних санкцій Фото: Captain-Khayyam

Система тіньового флоту: чому так складно загнати його під санкції

Тіньовий флот — це система з декількох танкерів, що використовують для уникнення міжнародних санкцій, накладених на країни або компанії, що експортують нафту та нафтопродукти. Ці судна належать анонімним структурам, зареєстрованим у країнах типу Панами, Ліберії, Мальти, Маршаллових островів та Габону.

Із початком повномасштабної війни Росії проти України 2022 року та запровадження санкцій з боку США, ЄС та країн G7 Кремль запозичив методику темного і тіньового флоту

Згідно з класифікацією аналітичних фірм Windward та Vortexa, весь флот може відноситися до трьох категорій:

білий — танкери, що дотримуються санкцій і правил торгівлі;

сірий — судна, чия діяльність перебуває в зоні правової невизначеності, наприклад, через часту зміну прапорів;

темний флот — судна, які беруть активну участь в обході санкцій, з відключеними ідентифікаторами та фальсифікованими маршрутами.

До тіньового флоту (dark fleet) відносяться як сірий, так і темний флот.

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Перекрити Росії Балтику: як можна позбавити Кремль нафтових грошей на війну

Із початком повномасштабної війни Росії проти України 2022 року та запровадження санкцій з боку США, ЄС та країн G7 Кремль запозичив методику темного і тіньового флоту із відключенням ідентифікаторів (системи AIS — автоматичної ідентифікації судна, що робить його невидимим для відстеження), підробленням документів про походження нафти, перевалкою вантажу у відкритому морі, що дозволяє приховати джерело нафти, а також фальсифікацією маршрутів.

Український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко додає, що це цілий комплекс засобів обходу санкцій, який Росія сформувала під час війни. І тіньовий танкерний флот — це лише інструмент для досягнення мети.

Крім нафтових доходів, росіяни активно використовують так звані неофіційні резерви — кошти, які їхні держбанки та державні компанії і олігархат вивезли з РФ

"Існують ще інші різні способи, форми співпраці і обходу санкцій. Наприклад, перезавантаження нафти, змішування російської нафти з нафтою іншого походження. А далі вже її можна продавати і в ЄС", — пояснив Фесенко у коментарі Фокусу.

У грудні 2022 року почала діяти цінова стеля в 60 доларів за барель російської нафти, що перевозиться морським шляхом. Спочатку інструмент працював, але Кремль поставив завдання воювати проти України на виснаження, тож почав скуповувати старі танкери.

До березня 2023 року їхній тіньовий флот налічував вже близько 600 суден. І кожного місяця збільшувався на 25-30 танкерів.

Економіст, екс-член Ради НБУ Віталій Шапран додає: крім нафтових доходів, росіяни активно використовують так звані неофіційні резерви — кошти, які їхні держбанки та державні компанії і олігархат вивезли з РФ.

Близько 30% всього російського нафтового експорту здійснюється через тіньовий флот Фото: bryansku.ru

"За моїми оцінками, вони не менші, ніж ті, що зараз знерухомлені на Заході. Поки світова спільнота на чолі з Україною не почне полювання на ці фонди, думаю, Путін продовжить ще 2-3 роки фінансувати війну", — пояснив Фокусу екс-член Ради НБУ Віталій Шапран.

Також, на його думку, російський тіньовий флот є проблемою не тільки України але і екологічної безпеки всього регіону, оскільки як правило РФ купує або фрахтує в цей флот старі танкери, аварії яких можуть спричинити значні збитки.

Близько 30% всього російського нафтового експорту здійснюється через тіньовий флот. Це еквівалентно 1,4 млн барелів нафти на день. 2023 року тільки за рахунок тіньового флоту Росія отримала доходи понад 6 млрд доларів. Наразі тіньовий флот перевозить близько 10% усієї російської нафти.

Багато тіньових суден не мають надійної страховки, що робить їх потенційно небезпечними для навколишнього середовища

При цьому багато тіньових суден не мають надійної страховки, що робить їх потенційно небезпечними для навколишнього середовища. У разі розливу нафти, відповідальність за ліквідацію наслідків може лягати на країни, через чиї води вони проходять. І таке вже відбувалося.

"Тому країна ЄС, Індії, Туреччині та країнам Близького Сходу потрібно збільшити вимоги до страхування цих танкерів та ретельно перевіряти поліси в портах транзиту та призначення. Зараз це питання не внормоване", — додав Шапран.

Танкерний флот здебільшого оформлений на операторів з офшорних країн, а основним покупцем російської нафти за межами ЄС є Індія.

Володимир Фесенко доповнив цей список такими країнами, як КНР, Марокко, Туреччина.

"Існують цілі хаби, де відбувається перезавантаження, змішування нафти, а також хаби, через які працює тіньовий танкерний флот. Російська нафта потрапляє до Європи через посередників або через Туреччину, Марокко", — пояснив Фесенко.

Російський рубль стрімко втрачає позиції

Девальвація російського рубля: чи впливає на економіку РФ та гаманці росіян

Поки тіньовий флот РФ збільшується попри намагання західних союзників вплинути на нього, агресора спіткала непроста ситуація з валютою. Адже російський рубль, який останніми днями стрімко втрачає позиції щодо долара та євро, вже подолав "психологічно важливу позначку" у 100 рублів за долар. Тим часом влада РФ не має наміру його стримувати. 27 листопада Центробанк визначив курс на рівні 105,06, а вже 29 листопада — 109,57 рублів за долар США. А у банківських додатках долар росіяни можуть придбати значно дорожче. "Припинення торгів валютами недружніх країн на біржовому ринку призвело до зміни методів визначення Центробанком курсів долара та євро", — зауважили деякі російські експерти, коментуючи ситуацію. У перспективі курс в РФ може перетнути і позначку 120 рублів за долар. Проте, на жаль, це поки що навряд чи відобразиться на реальній економіці РФ та гаманцях росіян.

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Знизився на чверть: російський рубль різко обвалився (інфографіка)

Українські експерти кажуть, що рубль, який падає, можливо, колись і потягне на дно російську економіку, але зараз девальвація, навпаки, дає змогу Кремлю заробляти, фінансувати війну проти України і ніяк не впливає на активне життя тіньового флоту.

"Девальвація рубля зроблена для того, щоб експортери з РФ почували себе трохи краще, ніж вони зараз потерпають від санкцій. Поточна девальвація тільки показує наглядно, що весь комплекс санкцій діє, чого я не можу сказати саме по тіньовому флоту, сама поява якого є інструментом обходження санкцій", — додав Віталій Шапран.