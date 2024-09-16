Нафтодолари вбивають українців. Чому "тіньовий флот" Росії — підтримка Заходом агресії Кремля
Росія продовжує заробляти колосальні гроші на продажі нафти, і Захід їй опосередковано допомагає, заявляє аналітик Анатолій Амелін. Робиться це через "тіньовий" танкерний флот, який дає РФ гроші на вбивство українців.
Основне джерело фінансування війни в Україні — російські нафтодолари та тіньовий флот, який їх привозить.
Але ніхто й не ворушиться, щоб їх перекрити (!)
Дивиться.
Майже 2 тижні тому написав великий розгорнутий аналітичний текст із масою фактів (!) (з посиланнями на джерела) про роль тіньового флоту у фінансуванні війни проти України.
Ключові факти:
- тіньовий флот виріс вже до 1800 суден минулого року. Це майже 15% світового флоту нафтових танкерів;
- роль нафтового сектора в бюджеті Росії у 2023 році — 26% (1/4 бюджету);
- водночас на фінансування війни Росія витрачає 1/3 свого бюджету.
Кожен нафтовий долар бюджету Росії — це, по суті, долар, спрямований на вбивство українців.
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Але з'явилися нові дані за серпень:
- 83% від загального обсягу російської морської сирої нафти було перевезено "тіньовими" танкерами (!!!);
- у той час, як на танкери, що належать чи застраховані в країнах, що застосовують цінову межу, припало 19% від загальної вартості російської сирої нафти, що експортується у серпні.
А ще раз підтверджує, що "тіньовий флот" — головний інструмент обходу санкцій:
- у серпні 2024 року виручка Росії від експорту копалин палив (нафта, газ, вугілля) становила 636 млн євро на день (!);
- доходи від морської сирої нафти — 186 млн євро на день (!!!);
- у серпні 2024 року у водах ЄС (з мовчазної згоди ЄС) було здійснено перевалку російської нафти із судна на судно (STS) на суму 1 млрд євро;
- 73% цих перевезень здійснювалися танкерами, застрахованими за G7+;
- перевезення російської нафти по STS серйозно підривають санкції, даючи змогу Росії обходити санкції та цінові обмеження, розділяючи вантаж між кількома покупцями та змішуючи дешевшу російську нафту з неросійською нафтою;
- "тіньові" танкери, середній вік яких становив 17 років, здійснили у водах ЄС екологічно небезпечні перевезення із судна на судно на загальну суму 273 млн євро;
- на ЄС припало 36% (!) щомісячного світового експорту ЗПГ із Росії, вартість якого склала 475 млн євро;
- п'ять найбільших країн ЄС, що імпортують російське викопне паливо, заплатили Росії 1,2 млрд євро цього місяця. Завдяки вилученням із санкцій держави-члени продовжують купувати російський газ та трубопровідну нафту.
Гроші не пахнуть? Як вам такі партнери України, які, по суті, дають Росії ресурс для знищення українців?
Танкери, які перевозили нафту з найбільшого російського нафтового порту на Балтиці в серпні, змінили власників більш ніж за $1,5 млрд після вторгнення в Україну, що свідчить про значний прибуток, отриманий європейськими судновласниками від продажу суден, що старіють, які опинилися в тіньовому флоті.
З 60 танкерів для перевезення сирої нафти й нафтопродуктів, завантажених у Приморську лише минулого місяця, 70% змінили власника з лютого 2022 року (один з них — тричі), оскільки судновласники отримали вигоду з попиту, що росте, на старий тоннаж для підтримки експорту російської нафти.
Вся інформація публічна.
За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень до 8 вересня 29 танкерів завантажили 21,99 млн барелів російської сирої нафти.
Обсяг зріс із 21,67 млн барелів на 29 суднах попереднього тижня.
Це означає, що щоденне постачання сирої нафти морем Росією за тиждень, що закінчився 8 вересня, зросло приблизно на 40 000 барелів до 3,14 мільйона на добу!
Світ тупо заробляє гроші. Не здивуюся, якщо серед тих, хто заробляє на "тіньовому флоті", спливуть і гучні українські імена.
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Але є й перші добрі новини
Великобританія запровадила санкції проти 10 суден російського тіньового фото (з 1800).
Усього 10 суден! І лише одна країна запровадила санкції. Як вам масштаби "боротьби" із фінансуванням російського тероризму?
Як ми бачимо, гроші не пахнуть і ЄС відіграє ключову роль у фінансуванні війни в Україні через "заплющені очі" на тіньовий флот.
Україна, на жаль, не краща. Ми досі не показали прикладу запровадження санкцій і не розкрили всіх стейкхолдерів, бенефіціарів та назви суден, які не є великим секретом. Як і не є секретом їхні маршрути переміщення морями.
Скажіть, як довго ми самі закриватимемо очі на фінансування війни нафтодоларами й не покажемо приклад запровадження санкцій?
Адже Україна теж продовжує мовчати та удає, що немає ніякого тіньового флоту і нафтодоларів, які вбивають українців.
P.S. Схоже, залишається одна надія — на санкції від ГУРу та MAGURA (але про це вголос не можна;)
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