Нафтодолари вбивають українців. Чому "тіньовий флот" Росії — підтримка Заходом агресії Кремля

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Основне джерело фінансування війни в Україні — російські нафтодолари та тіньовий флот, який їх привозить.

Але ніхто й не ворушиться, щоб їх перекрити (!)

Дивиться.

Майже 2 тижні тому написав великий розгорнутий аналітичний текст із масою фактів (!) (з посиланнями на джерела) про роль тіньового флоту у фінансуванні війни проти України.

Ключові факти:

тіньовий флот виріс вже до 1800 суден минулого року. Це майже 15% світового флоту нафтових танкерів;

роль нафтового сектора в бюджеті Росії у 2023 році — 26% (1/4 бюджету);

водночас на фінансування війни Росія витрачає 1/3 свого бюджету.

Кожен нафтовий долар бюджету Росії — це, по суті, долар, спрямований на вбивство українців.

Важливо

Тіньовий флот вбиває Україну. Як хитрі нафтові схеми РФ дають гроші на війну

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Але з'явилися нові дані за серпень:

83% від загального обсягу російської морської сирої нафти було перевезено "тіньовими" танкерами (!!!);

у той час, як на танкери, що належать чи застраховані в країнах, що застосовують цінову межу, припало 19% від загальної вартості російської сирої нафти, що експортується у серпні.

А ще раз підтверджує, що "тіньовий флот" — головний інструмент обходу санкцій:

у серпні 2024 року виручка Росії від експорту копалин палив (нафта, газ, вугілля) становила 636 млн євро на день (!);

доходи від морської сирої нафти — 186 млн євро на день (!!!);

у серпні 2024 року у водах ЄС (з мовчазної згоди ЄС) було здійснено перевалку російської нафти із судна на судно (STS) на суму 1 млрд євро;

73% цих перевезень здійснювалися танкерами, застрахованими за G7+;

перевезення російської нафти по STS серйозно підривають санкції, даючи змогу Росії обходити санкції та цінові обмеження, розділяючи вантаж між кількома покупцями та змішуючи дешевшу російську нафту з неросійською нафтою;

"тіньові" танкери, середній вік яких становив 17 років, здійснили у водах ЄС екологічно небезпечні перевезення із судна на судно на загальну суму 273 млн євро;

на ЄС припало 36% (!) щомісячного світового експорту ЗПГ із Росії, вартість якого склала 475 млн євро;

п'ять найбільших країн ЄС, що імпортують російське викопне паливо, заплатили Росії 1,2 млрд євро цього місяця. Завдяки вилученням із санкцій держави-члени продовжують купувати російський газ та трубопровідну нафту.

Гроші не пахнуть? Як вам такі партнери України, які, по суті, дають Росії ресурс для знищення українців?

Танкери, які перевозили нафту з найбільшого російського нафтового порту на Балтиці в серпні, змінили власників більш ніж за $1,5 млрд після вторгнення в Україну, що свідчить про значний прибуток, отриманий європейськими судновласниками від продажу суден, що старіють, які опинилися в тіньовому флоті.

З 60 танкерів для перевезення сирої нафти й нафтопродуктів, завантажених у Приморську лише минулого місяця, 70% змінили власника з лютого 2022 року (один з них — тричі), оскільки судновласники отримали вигоду з попиту, що росте, на старий тоннаж для підтримки експорту російської нафти.

Вся інформація публічна.

За даними відстеження суден і звітами портових агентів, за тиждень до 8 вересня 29 танкерів завантажили 21,99 млн барелів російської сирої нафти.

Обсяг зріс із 21,67 млн ​​барелів на 29 суднах попереднього тижня.

Це означає, що щоденне постачання сирої нафти морем Росією за тиждень, що закінчився 8 вересня, зросло приблизно на 40 000 барелів до 3,14 мільйона на добу!

Світ тупо заробляє гроші. Не здивуюся, якщо серед тих, хто заробляє на "тіньовому флоті", спливуть і гучні українські імена.

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Але є й перші добрі новини

Великобританія запровадила санкції проти 10 суден російського тіньового фото (з 1800).

Усього 10 суден! І лише одна країна запровадила санкції. Як вам масштаби "боротьби" із фінансуванням російського тероризму?

Як ми бачимо, гроші не пахнуть і ЄС відіграє ключову роль у фінансуванні війни в Україні через "заплющені очі" на тіньовий флот.

Україна, на жаль, не краща. Ми досі не показали прикладу запровадження санкцій і не розкрили всіх стейкхолдерів, бенефіціарів та назви суден, які не є великим секретом. Як і не є секретом їхні маршрути переміщення морями.

Скажіть, як довго ми самі закриватимемо очі на фінансування війни нафтодоларами й не покажемо приклад запровадження санкцій?

Адже Україна теж продовжує мовчати та удає, що немає ніякого тіньового флоту і нафтодоларів, які вбивають українців.

P.S. Схоже, залишається одна надія — на санкції від ГУРу та MAGURA (але про це вголос не можна;)

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