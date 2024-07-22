РФ заплатила мільйони за 50 танкерів і створила "тіньовий флот", — розслідування (інфографіка)

Старі танкери, які купують росіяни, можуть стати причиною екологічних катастроф, написали журналісти. Проблемним є те, що їхні власники приховані, а вони вільно ставатимуть у портах РФ і вивозитимуть підсанкційні нафту та газ.

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Росія через прихованих посередників у Об'єднаних Арабських Еміратах платить по 50 млн дол. та 80 млн дол. за старі танкери для перевезення скрапленого газу. У такий спосіб Кремль і далі планує без обмежень продавати за кордон нафту і газ в обхід світових санкцій. Про те, як діє Москва і як створюється російський "тіньовий флот", розповіло видання Financial Times.

Журналісти скористались даними, які отримали від трьох аналітичних джерел: консалтингової компанії Windward, команди групи з відстеження суден Kpler, суднового брокера SSY. Завдяки цьому вони підтвердили, що Росія вже почала готуватись до нових санкцій партнерів України на експорт російської нафти та газу. Партнери планують вплинути на власників танкерів, які допомагають Москві торгувати і заробляти мільярди доларів для продовження війни в Україні. Схоже на те, що Кремль вже готовий до змін. Про це свідчить масова скупівля старих танкерів, заявили аналітики. Переважна більшість оборудок була здійснена на території Об'єднаних Арабських Еміратів (АЕС). Орієнтовна кількість кораблів, які перейшли до нового власника — приблизно 50 од. Водночас аналітики припускають, що власник — РФ, яка намагається обійти санкції.

Санкції на РФ та тіньовий флот

Які дані отримали розслідувачі?

У другому кварталі 2023 року у чотири рази зросла кількість проданих танкерів для перевезення скрапленого газу (СПГ-танкерів). Протягом останніх 20 місяців зненацька змінили власників 50 СПГ-такерів. Це привернуло увагу, оскільки раніше такі операції були рідкісними.

Санкції на РФ — графік зростання кількості старих танкерів, куплених РФ Фото: FT

Кораблі, які змінили власників, почали виявляти біля російських портів. Цей факт доводить, що до оборудок причетна Москва, яка шукає способи продовження торгівлі нафтою та газом. Санкції заборонили розвантажувати російські танкери у портах Західної Європи, нагадали розслідувачі. У відповідь з'явились кораблі з "непрозорими" власниками.

Аналітики також зауважили, що змінюють власників старі танкери, які раптом продають за великі гроші. Наприклад, корабель, збудований у 2007 році, продали у 2022 році за 50 млн дол. Інший аналогічного віку — за 80 млн дол. Небезпечним є те, що кораблі старі, і можуть ставатись екологічні катастрофи, за які не буде кого притягнути до відповідальності через "непрозорого" власника.

"Я думаю, що російські СПГ-оператори вважають, що це [нові санкції — ред.] вже на столі, і готуються до цього", — навели журналісти думку аналітика Сергія Вакуленка з Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Зазначимо, український аналітичний центр Black Sea News відстежує дії РФ у Чорному морі. Зокрема, аналітики ведуть рахунок танкерів, які регулярно заходять в російські порти. У червневому звіті вони вказали, що таких кораблів було 317. Серед них майже 60 мають офіційного власника — РФ, решта — Греція, Туреччина, Мальта та інші. Крім того, у січні вони розповіли, у яких саме портах вивантажуються кораблі з нафтою Росії.

Нагадуємо, 19 липня стало відомо, що ЄС накладає санкції на тіньовий флот, пов'язаний з РФ. Раніше розслідувачі встановили ще один метод, яким Кремль обходить обмеження на морські перевезення.