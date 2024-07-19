"Торкнеться 600 суден": Європа погодила санкції проти "тіньового флоту" РФ, — Bloomberg

Європейські країни схвалили план Лондона про санкції для флоту із сотень суден, що перевозить російську нафту. Наразі, як зазначає Bloomberg, під обмеженнями влади США, Великої Британії та ЄС уже перебувають понад 60 танкерів.

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44 європейські країни схвалили вжиття жорстких заходів щодо так званого "тіньового флоту" російських нафтових танкерів, які використовуються для обходу міжнародних санкцій. Про це, як пише Bloomberg, заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

Спільний "заклик до дії" спрямований на те, щоб порушити роботу флоту з приблизно 600 суден, які, за твердженнями західних країн, використовуються Москвою для транспортування близько 1,7 мільйона барелів нафти на день.

Уряд Великої Британії також оголосив про санкції щодо 11 танкерів, які використовувалися для перевезення російської нафти.

"Разом із нашими європейськими партнерами ми надіслали чіткий сигнал тим, хто сприяє спробам Путіна обійти санкції: ми не дозволимо російському тіньовому флоту і брудним грошам, які він приносить, вільно переміщатися європейськими водами та піддавати ризику нашу безпеку", — сказав Стармер.

Також, як стало відомо, президент України Володимир Зеленський 19 липня візьме участь у засіданні Кабінету міністрів для обговорення цих заходів, ставши першим іноземним лідером після президента США Білла Клінтона 1997 року, який особисто виступить на засіданні уряду.

Флот нафтових танкерів використовується для фінансування російської військової машини, а також становить екологічну загрозу водним шляхам Європи. Деякі із суден також діють як російські станції прослуховування і перевозять зброю, цитує видання заяву британського уряду.

Згідно з оновленим санкційним списком, вісім з 11 танкерів, на які накладено санкції Лондона, належать російському державному нафтоналивному бізнесу ПАТ "Совкомфлот", а три інших мають ознаки суден тіньового флоту.

Крім того, видання повідомляє, що під санкціями влади США, Великої Британії або Європейського союзу тепер перебувають понад 60 нафтових танкерів. З 11 два вже були об'єктом санкцій ЄС. Обмежувальні заходи наразі призвели до того, що переважна більшість танкерів, про які йдеться, припинили збір вантажів.

Нагадаємо, російський "Совкомфлот" має велику кількість танкерів класу "Афрамакс", здатних перевозити майже 700 тисяч барелів нафти. Але після санкцій, запроваджених США, власник перейменував частину танкерів, намагаючись дистанціюватися від санкційних баз даних.