"Затронет 600 судов": Европа согласовала санкции против "теневого флота" РФ, — Bloomberg

Европейские страны одобрили план Лондона о санкциях для флота из сотен суден, перевозящий российскую нефть. Сейчас, как отмечает Bloomberg, под ограничениями властей США, Великобритании и ЕС уже находятся более 60 танкеров.

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44 европейские страны одобрили принятие жестких мер в отношении так называемого "теневого флота" российских нефтяных танкеров, используемых для обхода международных санкций. Об этом, как пишет Bloomberg, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Совместный "призыв к действию" направлен на то, чтобы нарушить работу флота из примерно 600 судов, которые, по утверждениям западных стран, используются Москвой для транспортировки около 1,7 миллиона баррелей нефти в день.

Правительство Великобритании также объявило о санкциях в отношении 11 танкеров, которые использовались для перевозки российской нефти.

"Вместе с нашими европейскими партнерами мы послали четкий сигнал тем, кто способствует попыткам Путина обойти санкции: мы не позволим российскому теневому флоту и грязным деньгам, которые он приносит, свободно перемещаться по европейским водам и подвергать риску нашу безопасность", — сказал Стармер.

Также, как стало известно, президент Украины Владимир Зеленский 19 июля примет участие в заседании Кабинета министров для обсуждения данных мер, став первым иностранным лидером после президента США Билла Клинтона в 1997 году, который лично выступит на заседании правительства.

Флот нефтяных танкеров используется для финансирования российской военной машины, а также представляет экологическую угрозу водным путям Европы. Некоторые из судов также действуют как российские станции прослушивания и перевозят оружие, цитирует издание заявление британского правительства.

Согласно обновленному санкционному списку, восемь из 11 танкеров, на которые наложены санкции Лондона, принадлежат российскому государственному нефтеналивному бизнесу ПАО "Совкомфлот", а три других имеют признаки судов теневого флота.

Кроме того, издание сообщает, что под санкциями властей США, Великобритании или Европейского союза теперь находятся более 60 нефтяных танкеров. Из 11 два уже были объектом санкций ЕС. Ограничительные меры на данный момент привели к тому, что подавляющее большинство танкеров, о которых идет речь, прекратили сбор грузов.

Напомним, российский "Совкомфлот"имеет большое количество танкеров класса "Афрамакс", способных перевозить почти 700 тысяч баррелей нефти. Но после санкций, введенных США, владелец переименовал часть танкеров, пытаясь дистанцироваться от санкционных баз данных.