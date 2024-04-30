Россия переименовывает свои танкеры для обхода санкций, — Bloomberg

По данным глобального судового брокера Clarkson Research Services Ltd., "Совкомфлот" пока остается достаточно весомым оператором рынка морских перевозок, имеющим большое количество танкеров класса "Афрамакс", способных перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

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Российская государственная нефтяная танкерная компания "Совкомфлот" вывела часть своих судов под российские флаги и переименовала их. Об этом пишет Bloomberg.

Как замечает агентство, таким образом Россия продолжает создавать свой теневой флот, хотя некоторые действия россиян эксперты Bloomberg назвали дерзкими и даже вызывающими.

Так, ПАО "Совкомфлот" переименовал часть танкеров в честь городов РФ после санкций, введенных США.

Фото: Скриншот

Кроме того, как стало известно, минимум четыре танкера теперь ходят не под габонскими флагами, а под российскими. Все это, несмотря на вопиющее свидетельство связи этих судов со страной-агрессором, является попыткой российской компании обойти санкции. Как поясняют эксперты агентства, таким образом "Совкомфлот" пытается дистанцироваться от санкционных баз данных, хотя уникальные и неизменные номера, зарегистрированные в Международной морской организации, все же позволяет идентифицировать суда.

Напомним, что компания "Совкомфлот" попала под антироссийские санкции США второго года войны в феврале. Также 14 танкеров, принадлежащих этой российской компании, находятся в санкционном списке Министерства финансов США. Общее количество подсанкционных судов этой компании составило 21 единицу.

Вместе с тем, российские власти в значительной степени полагались на танкерный флот этой компании для обеспечения поставок российской нефти. По данным одного из самых крупных мировых судовых брокеров Clarkson Research Services Ltd., "Совкомфлот" пока остается достаточно весомым оператором этого рынка, имея во владении большое количество танкеров класса "Афрамакс", способных перевозить около 700 тысяч баррелей нефти.

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"Теневой флот" РФ регулярно заправляется с латвийского танкера вблизи острова Готланд, — СМИ

Напомним, Фокус писал, что еще 10 января агентство Bloomberg сообщило о том, что ОАЭ запретили движение судам под флагом Камеруна из-за теневого флота России и ее нефти.

Кроме того, в марте Фокус сообщал, что российские десантные корабли "Иван Грен", "Александр Отраковский" и нефтяной танкер "Кола" обнаружили в территориальных водах Испании.