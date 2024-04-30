Росія перейменовує свої танкери для обходу санкцій, — Bloomberg

За даними глобального суднового брокера Clarkson Research Services Ltd., "Совкомфлот" поки що залишається досить вагомим оператором ринку морських перевезень, що має велику кількість танкерів класу "Афрамакс", здатних перевозити майже 700 тисяч барелів нафти.

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Російська державна нафтова танкерна компанія "Совкомфлот" вивела частину своїх суден під російські прапори і перейменувала їх. Про це пише Bloomberg.

Як зауважує агентство, у такий спосіб Росія продовжує створювати свій тіньовий флот, хоча деякі дії росіян експерти Bloomberg назвали навіть дуже зухвалими.

Так, ПАТ "Совкомфлот" перейменував частину танкерів на честь міст РФ після санкцій, впроваджених США.

Фото: Скриншот

Крім того, як стало відомо, щонайменше чотири танкери тепер ходять не під габонськими прапорами, а під російськими. Усе це, попри кричуще свідчення зв'язку цих суден із країною-агресором, є спробою російської компанії обійти санкції. Як пояснюють експерти агентства, у такий спосіб "Совкомфлот" намагається дистанціюватися від санкційних баз даних, хоча унікальні та незмінні номери, зареєстровані в Міжнародній морській організації, все ж дають змогу ідентифікувати судна.

Нагадаємо, що компанія "Совкомфлот" потрапила під антиросійські санкції США другого року війни в лютому. Також 14 танкерів, що належать цій російській компанії, перебувають у санкційному списку Міністерства фінансів США. Загальна кількість підсанкційних суден цієї компанії становить 21 одиницю.

Водночас російська влада значною мірою покладалася на танкерний флот цієї компанії для забезпечення поставок російської нафти. За даними одного з найбільших світових суднових брокерів Clarkson Research Services Ltd., "Совкомфлот" поки що залишається досить вагомим оператором цього ринку, маючи у володінні велику кількість танкерів класу "Афрамакс", здатних перевозити майже 700 тисяч барелів нафти.

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"Тіньовий флот" РФ регулярно заправляється з латвійського танкера поблизу острова Готланд, – ЗМІ

Нагадаємо, Фокус писав, що ще 10 січня агентство Bloomberg повідомило про те, що ОАЕ заборонили рух суднам під прапором Камеруну через тіньовий флот Росії та її нафту.

Крім того, у березні Фокус повідомляв, що російські десантні кораблі "Іван Грен", "Олександр Отраковський" і нафтовий танкер "Кола" виявили в територіальних водах Іспанії.