Євросоюз застосує санкції до "тіньового флоту" Росії, — Bloomberg

Новий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії стосуватиметься 11 суден. Обмеження спрямовані на "тіньовий флот" країни-агресора, завдяки якому Москві вдається обходити обмеження ціни на нафту.

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Країни-члени ЄС збираються схвалити обмеження щодо чотирьох паливних танкерів, двох нафтових танкерів та вантажного судна. Загалом до цього "пакету" мають увійти одразу 11 суден з "тіньового флоту" РФ. Про це пише Bloomberg.

Одним із суден, який може потрапити у "чорний список", є танкер Andromeda Star, який у березні зазнав аварії у Балтійському морі поблизу берегів Данії та у якого під час перевірки виявили недійсну європейську страховку.

Ці пропозиції, як зазначається, є частиною зусиль Євросоюзу, спрямованих на припинення здатності Росії за допомогою тіньового флоту обходити обмеження ціни на нафту у 60 доларів за барель. Також ЄС збирається обмежити діяльність суден, залучених до транспортування товарів оборонного сектору.

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Кораблям заборонять доступ до європейських портів та якірних зон, ускладнять логістику їх експлуатації, заборонивши залучати компанії з Європи для надання низки послуг, серед яких страхування, буксирування, навантаження та розвантаження суден, постачання, зміна екіпажу тощо.

Окрім того, санкції будуть застосовані й до двох газосховищ, які використовуються у проєкті ПАТ "Новатек" із перевалки зрідженого газу на півострові Камчатка.

Нагадаємо, "тіньові" судна, які транспортують підсанкційну російську нафту, регулярно заправляються із танкера, що перебуває на якорі поблизу шведського острова Готланд і належить компанії з Латвії.

Також Фокус писав, що російський "Совкомфлот" ще залишається досить вагомим оператором ринку морських перевезень та має велику кількість танкерів класу "Афрамакс", здатних перевозити майже 700 тисяч барелів нафти. Але після санкцій, впроваджених США, власник перейменував частину танкерів, намагаючись дистанціюватися від санкційних баз даних.