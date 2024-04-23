Швеція звинуватила "тіньовий флот" РФ у шпигунстві: на кораблях були антени і щогли для радіорозвідки

Шведські ВМС відстежують переміщення пов'язаних із РФ танкерів, які щодня через Балтику перевозять сотні тисяч тонн нафтопродуктів. Повідомляється, що низку суден використовували для радіорозвідки та перехоплення повідомлень.

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Росія залучає свій "тіньовий флот" для шпигунства в Балтійському морі. Таку заяву зробила командувачка ВМС контрадмірал Єва Скуг Хаслум, повідомляє SVT.

Шведські ВМС відстежують переміщення пов'язаних із РФ танкерів, які щодня через Балтику перевозять сотні тисяч тонн нафтопродуктів. Повідомляється, що у шведських військових є докази того, що низку суден використовували для радіорозвідки та перехоплення повідомлень.

За словами Хаслум, виявили антени та щогли, які не розміщують на рибальських шхунах.

"Тому нам стає зрозуміло: те, що рухається в морі, іноді переслідує інші цілі", — зазначила вона, додавши, що РФ використовує різні способи, щоб обійти санкції, що загрожує безпеці та навколишньому середовищу.

Не заперечується, що деякі кораблі, які причетні до РФ, можуть брати участь "у гібридних операціях". Зокрема, заходити в порт Швеції нібито для ремонту, а насправді ж займатися підривною діяльністю. Але у влади Швеції, як повідомляється, є план дій.

За інформацією журналістів, керівництво країни готувалося до згаданих загроз увесь 2024 рік через те, що щонайменше в одного "тіньового" танкера виникли технічні проблеми. Танкер перебував біля острова Готланд, який вважається потенційною ціллю Кремля в разі конфлікту з НАТО.

У шведському МЗС підтвердили, що в ЄС поділяють думку про те, що російський "тіньовий флот" — це проблема. На нещодавній зустрічі глав оборонних і зовнішньополітичних відомств країн Європи в Люксембурзі говорили про конкретні кроки.

Раніше Єва Скуг Хаслум закликала до посилення контролю за кораблями в Балтійському морі. Становище з безпекою в Балтиці вона називала "напруженим і надзвичайно крихким".

Нагадаємо, що 9 квітня стало відомо про те, що Швеція випускає на Балтику новий корабель-розвідник HMS Artemis.

Також повідомлялося, що СОУ просунулася в Серебрянському лісі. Командувач НГУ Олександр Півненко зазначив, що створено батальйонно-тактичну групу, яка не тільки обороняється, а й повертає території.